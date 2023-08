Anmeldungen sind ab sofort möglich

Lüdenscheid will den Titel

Von: Jutta Rudewig

(Vor)Lesen verbindet - Lüdenscheid will den Titel „Vorlesestadt Deutschlands“. © Martin Gerten

Es waren Tage, in denen die Lüdenscheider urplötzlich ihre Lieblingsbücher herauskramten und einer Wellenbewegung gleich an Orten öffentlich gelesen wurde, an denen sonst Bärte rasiert, Blumen verkauft oder Busse abgepasst werden: Die Lüdenscheider Vorlesetage im November 2016, damals noch unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Dieter Dzewas, waren beispiellos. Dabei sein war alles, auch wenn Lüdenscheid am Ende ohne Titel blieb.



Lüdenscheid – 242 dokumentierte Vorleseaktionen fanden 2016 statt mit vielen Hundert Vorlesern und Tausenden Zuhörern. Seit 2013 ist der Vorlesestadt-Wettbewerb ein fester Bestandteil des Bundesweiten Vorlesetags. Nun bewirbt sich die Stadt unter der Federführung der Freunde der Stadtbücherei in diesem Jahr wieder um den Titel „Vorlesestadt Deutschlands“.

Von Mittwoch, 1. November, bis Sonntag, 19. November, finden die Lüdenscheider Vorlesetage statt. Koordiniert werden die Aktionen von den Freunden der Stadtbücherei Lüdenscheid. „Das (Vor-)Lesenetzwerk Lüdenscheid von Grund- und weiterführenden Schulen sowie Vereinen und privaten Initiativen führt zahlreiche Leseaktionen durch“, so Rolf Scholten (Freunde).

Mit Deutschlands größtem Lesefest machen die Initiatorinnen des Vorlesetages – Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung – gemeinsam mit vielen Tausend Vorlesenden und Zuhörenden darauf aufmerksam, wie wichtig Vorlesen für die Entwicklung von Kindern ist.

Bereits seit 2004 ist der Bundesweite Vorlesetag Deutschlands größtes Vorlesefest und ein öffentliches Zeichen, um alljährlich am dritten Freitag im November Kinder und Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens zu begeistern. Beteiligten sich zu Beginn gerade einmal 1900 Menschen, so schauen die Initiatoren mittlerweile stolz auf rund 800 000 Teilnehmer in ganz Deutschland. Der eigentliche „Tag des Vorlesens“ fällt in diesem Jahr auf den 17. November.

Ab sofort sind alle Interessierten aufgerufen, vorzulesen und sich unter www.vorlesetag.de anzumelden. Das Jahresthema: „Vorlesen verbindet“.



Anmeldungen sind ab sofort möglich

Die Freunde der Stadtbücherei setzen auf eine große Beteiligung während der drei Wochen. Gelesen werden soll an möglichst vielen Orten der Stadt. Aufgerufen sind Gruppe, Vereine, Institutionen, die eigene Familie oder auch der Freundeskreis.



Das Prozedere: Die Vorleser setzen sich mit den Verantwortlichen für den Ort in Verbindung, wo sie vorlesen möchten, zum Beispiel der Leitung eines Kindergartens, einer Altentagesstätte, einer Kneipe. Man einigt sich auf einen Text, Uhrzeit und die weiteren Einzelheiten für das Vorlesen.

Die Vorlesezeit beträgt in der Regel zehn bis 20 Minuten. Die Anmeldung erfolgt über www.vorlesetag.de und das ausgefüllte Formular. Scholten: „Bitte unbedingt am Ende den Button ,Aktion anmelden’ klicken, sonst wird die Eingabe nicht gespeichert.“

Ungewöhnliche Orte aussuchen

Bei der Gestaltung der eigenen Vorleseaktion sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auch ungewöhnliche Vorleseorte sind beliebt: Von Lesungen in Parks über Museen bis in Fußgängerzonen darf alles mit dabei sein.



Auch für den Bundesweiten Vorlesetag 2022 vergab man den Titel „Vorlesestadt“! Die ausgezeichneten Städte 2022 waren Jork in Niedersachsen, Merseburg in Sachsen-Anhalt und Kirchzarten in Baden-Württemberg. Kriterien waren neben der Menge der Vorleseaktionen auch ungewöhnliche Orte.



Weitere Informationen mit genaueren Hinweisen findet man auf der Homepage der Freunde der Stadtbücherei www.buecherei-weiterdenken.de/veranstaltungen.