Pillen in den Hausmüll statt in die Toilette

Lüdenscheid - Der Stadtentwässerungs- und der Stadtreinigungsbetrieb weisen mit einer neuen Kampagne auf die Gefahr entsorgter Arzneimittel in Gewässern und im Grundwasser hin.

„Damit unser Wasser auch morgen noch sauber ist.“ Mit der neuen Info-Kampagne „Arzneimittel entsorgen, aber richtig!“ werben der Stadtentwässerungsbetrieb (SEL) und der Stadtreinigungs-, Bau- und Transportbetrieb (STL) für den nachhaltigen Schutz des Rohstoffs Wasser.

SEL-Chef Josef Lorkowski sagt, dass nach Untersuchungen und Umfragen fest stehe, dass immer noch zu viele Bürger nicht gebrauchte oder abgelaufene Medikamente ins Klo werfen. Die Klärwerke schafften den Abbau der Chemikalien nur zu 70 Prozent.

„Dadurch gelangen Rückstände in die Gewässer bis ins Meer.“ Ähnlich wie beim Thema Mikroplastik gelte: „Die Fische nehmen’s auf, und wir kriegen es wieder auf den Teller.“

Die Initiatoren aus den beiden Betrieben lassen 5000 druckfrische Broschüren in den nächsten Tagen an die drei Lüdenscheider Krankenhäuser, 17 Apotheken und 114 Arztpraxen ausliefern. Damit wollen sie Verbrauchern Fragen beantworten, die nach den Worten von STL-Werkleiter Heino Lange auch den Mitarbeitern auf dem Recyclinghof Am Fuhrpark häufig gestellt werden.

Lange: „Reste von Arzneimitteln gehören generell in den Hausmüll.“ Der lande ausschließlich in Müllverbrennungsanlagen, wo die Wirkstoffe zerstört werden, sodass nichts in die Umwelt gelangen kann.

Ausnahmen bilden wenige Spezialarzneimittel wie Krebsmedikamente oder Hormonpräparate, die entweder beim STL oder in Apotheken abgegeben werden können. Lange: „Viele Apotheken nehmen Medikamente zurück, dazu verpflichtet sind sie allerdings nicht.“

Glasbehälter mit Restmedikamenten sollen nicht ausgespült, sondern verschlossen in den Restmüll geworfen werden. Spritzen und Kanülen sollen wegen der Verletzungsgefahr umwickelt oder in stichfesten Gefäßen gesammelt werden. Leere Blisterverpackungen gehören in den Gelben Sack, Papierverpackungen in die Papiertonne.

Es sei allerdings nicht nötig, ungebrauchte Pillen aus Blisterpackungen zu drücken. Lange: „Die können so in den Hausmüll.“

Aktuell können laut Broschüre etwa 150 Arzneimittel in Gewässern und Grundwasser nachgewiesen werden.