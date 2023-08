14-Jährige aus Lüdenscheid vermisst - Sie ist auf Medikamente angewiesen

Von: Simon Stock

In Lüdenscheid wird ein Mädchen vermisst. Die Polizei hat ein Foto der 14-Jährigen veröffentlicht und bittet um Hinweise. Eine Eigengefährdung sei nicht auszuschließen.

Lüdenscheid - Die Polizei im Märkischen Kreis sucht aktuell nach einem 14-jährigen Mädchen aus Lüdenscheid und hat am späten Freitagabend ein Bild der Vermissten veröffentlicht. Sie bittet die Bevölkerung jetzt um Hinweise: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen?

Die 14-Jährige wurde zuletzt am Freitag (25. August) gegen 13 Uhr im Bereich Sauerfeld in Lüdenscheid gesehen, könnte sich zwischenzeitlich jedoch auch außerhalb des Märkischen Kreises aufhalten, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Eine Eigengefährdung sei wegen der Gesamtumstände nicht auszuschließen. „Die Gesuchte ist u.a. auf Medikamente angewiesen“, so die Polizei.

Die Polizei hat dieses Foto einer vermissten 14-Jährigen aus Lüdenscheid veröffentlicht. Wer hat sie gesehen? © Polizei MK

Die Vermisste aus Lüdenscheid wird wie folgt beschrieben:

1,58 Meter groß

mittellange, glatte, schwarze Haare

untersetzte Statur

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie auffällig geschminkt, trug eine schwarze Leggings, einen blauen Trenchcoat sowie eventuell weiße Sneaker und eine schwarze Handtasche. Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort bitte an den Polizei-Notruf 110 oder jede Polizeidienststelle.

