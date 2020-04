Ermittlungen gegen Pflegemutter: Tragischer Tod von Pflegekind (3) wirft Fragen auf

Junge fällt in den Gartenteich

+ © Nougrigat Nach der Wiederbelebung wurde der Dreijährige ins Klinikum Lüdenscheid gebracht, wo er starb. © Nougrigat

Lüdenscheid – Ein dreijähriger Junge stürzt am 5. April beim Spielen in einen Gartenteich an einem Wohnhaus in Lüdenscheid. Kurz darauf wird der leblose Körper im Wasser entdeckt.