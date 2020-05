Brand in Lüdenscheider Obdachlosenunterkunft: Offenbar ein Todesopfer

+ © Nougrigat Schwerer Brand an der Leifringhauser Straße. © Nougrigat

Lüdenscheid - Schwerer Brand am späten Freitagabend in einer Obdachlosenunterkunft an der Leifringhauser Straße 1-3 in Lüdenscheid. Nach jetzigem Stand - allerdings noch nicht offiziell bestätigt - gibt es ein Todesopfer zu beklagen.