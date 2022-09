Tödlicher Unfall in Lüdenscheid: Motorradfahrer kracht mit Lkw zusammen - A45-Umleitung gesperrt

Von: Marcel Guboff, Bettina Görlitzer

Tödlicher Unfall in Lüdenscheid „Im Grund“. © Bettina Görlitzer

In Lüdenscheid ist es auf der Straße „Im Grund“ zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer ist mit einem Lkw zusammengestoßen.

Lüdenscheid - Auf der Straße „Im Grund“ in Lüdenscheid ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer ist gegen 10 Uhr am Samstagmorgen gegen einen Lkw gekracht. Ersten Informationen zufolge soll der Sattelauflieger des Lkw in den Gegenverkehr geraten sein.

Die Straße „Im Grund“ (L532) - die Bedarfsumleitung für die A45-Sperrung - bleibt für die Klärung des Unfallhergangs noch mindestens bis zum Nachmittag gesperrt.

