Stadtwerke Lüdenscheid: Deutliche Strom- und Gaspreiserhöhung

Die Stadtwerke Lüdenscheid kündigen an, mit Wirkung zum 1. Januar 2023 die Strom- und Gaspreise spürbar anzuheben. Ursächlich dafür seien die extrem gestiegenen Handelspreise und höhere Netzentgelte, wie der Energieversorger mitteilt

Lüdenscheid - Die Handelspreise für den langfristigen Einkauf sowohl bei Strom als auch Gas insbesondere haben sich laut der Stadtwerke Lüdenscheid im vergangenen Jahr vervielfacht. Zudem seien die Netzentgelte angestiegen. Dies seien die Gründe dafür, dass die Stadtwerke nun mit Wirkung zum 1. Januar 2023 die Strom- und Gaspreise spürbar anheben werden.

Strompreise

Die Stadtwerke Lüdenscheid konnten die Strompreise fast drei Jahre lang stabil halten – die letzte Preiserhöhung gab es mit Wirkung zum 1. Februar 2020. Durch den von der Bundesregierung beschlossenen Wegfall der „EEG-Umlage“ zum 1. Juli 2022 profitierten die Kunden zwischenzeitlich sogar von einer Preissenkung. Nun können die Stadtwerke Lüdenscheid insbesondere die massiv gestiegenen Handelspreise an den Energiemärkten nicht mehr auffangen und erhöhen zum 1. Januar 2023 die Strompreise. Somit ergeben sich über die verschiedenen Verbrauchsfälle unterschiedliche Preisentwicklungen für den Stromverbrauch. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden im Tarif „Komfort Strom“ zahlt beispielsweise statt bislang 27,10 Cent pro Kilowattstunde (Ct/kWh) nun 45,53 Ct/kWh. Zudem erhöht sich der einmalig im Jahr zu zahlende Grundpreis leicht von bislang 110,85 Euro auf 124,95 Euro. Das bedeutet bei diesem Beispiel in Summe monatliche Mehrkosten für Strom von 54,93 Euro (brutto).

Gaspreise

Die extrem gestiegenen Handelspreise und höhere Netzentgelte sorgen auch beim Gas für einen deutlichen Preisanstieg zum 1. Januar 2023: So steigt beispielsweise der Arbeitspreis für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden im Tarif „Komfort Gas“ von bislang 10,89 Ct/kWh auf 16,67 Ct/kWh. Der Grundpreis erhöht sich von 112,35 Euro pro Jahr auf dann 155,95 Euro. Dies bedeutet in diesem Musterfall insgesamt monatliche Mehrkosten in Höhe von 90,33 Euro (brutto) für Gas. Aufgrund der langfristigen Beschaffungsstrategie der Stadtwerke Lüdenscheid sind die Preise trotzdem immer noch im bundesweiten Vergleich auf einem moderaten Niveau. Neben den Privatkunden erhöhen sich auch die Gaspreise für Gewerbekunden entsprechend.

Dezember-Abschlag wird nicht eingezogen

Um den Kunden eine finanzielle Entlastung zu verschaffen, hat die Bundesregierung ein Entlastungspaket beschlossen. Dieses beinhaltet unter anderem die Reduzierung der Mehrwertsteuer beim Gas von derzeit 19 Prozent auf 7 Prozent. Zudem müssen Gaskunden keinen Abschlag für den Monat Dezember zahlen. Die Stadtwerke Lüdenscheid setzen diese preisdämpfenden Maßnahmen umgehend um. Diese Privat- und Gewerbekunden, die ein Lastschriftmandat erteilt haben, müssen nichts weiter unternehmen. Die Stadtwerke Lüdenscheid werden den Abschlag nicht einziehen. Kunden, die Ihren Gasabschlag überweisen, können diesen für den Monat Dezember aussetzen.

Zudem prüfe das Unternehmen die derzeitigen monatlichen Abschlagszahlungen seiner Kunden und wird bei Bedarf entsprechende Anpassungen ab Januar 2023 vornehmen. Dies soll die Kunden vor möglichen hohen Nachzahlungen bei Erhalt der Jahresabrechnung schützen. Die Stadtwerke Lüdenscheid informieren die Kunden hierzu in Kürze in einem separaten Anschreiben über die Preiserhöhungen und Abschlagsanpassungen in den Strom- und Gastarifen. Auch auf der Website der Stadtwerke Lüdenscheid können sich die Kunden hierzu informieren.