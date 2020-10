Lüdenscheid statt Lünen: Neuer Feuerwehrchef ist 36 Jahre alt

Dienstantritt von Christopher Rehnert

+ © Görlitzer Christopher Rehnert (Mitte) hat gestern seinen Dienst als Feuerwehrchef angetreten – Martin Walter (rechts) und Dieter Dzewas hießen ihn willkommen. © Görlitzer

Lüdenscheid – Der Wechsel an der Spitze der Lüdenscheider Feuerwehr wird fließend erfolgen: Am Donnerstag hat Christopher Rehnert (36) seinen Dienst angetreten, noch bis Ende März bleibt Martin Walter im Amt. Als eine seiner letzten Amtshandlungen begrüßte Bürgermeister Dieter Dzewas den neuen Mann an der Spitze des Fachdienstes in der Feuer- und Rettungswache am Dukatenweg.