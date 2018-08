Symbol für die Stadt des Lichts

Lüdenscheid - „Welche Bedeutung hat eigentlich der in blaues Licht getauchte Fernmeldeturm an der Hohen Steinert? Ist da wirklich die Temperatur ablesbar?“ Gleich mehrere Leser fragten in den vergangenen Tagen nach.

„Da ist nach wie vor Bewegung drin“, sagt auf Anfrage Heike Müller, bei der Stadt unter anderem für die Projektstelle Licht und Stadtgestaltung zuständig.

„Vor 15 Jahren war der ,Tower of temperature’ mein erstes Projekt“, erinnert sie sich. Zwar sei es 2003 zum Start der „LichtRouten“ umgesetzt worden, aber schon damals als bleibendes und permanentes Wahrzeichen für die „Stadt des Lichts“ gedacht gewesen.

„Die Firmen Insta und Erco sowie die Stadtwerke machten das Projekt als Sponsoren möglich. Die Stadtwerke sind noch heute für die Wartung zuständig.“

Der Lichtkünstler Stefan Hofmann setzte das rund 90 Meter hohe Bauwerk, den Funkturm „Lange Sicht“, in Szene. „Ein echtes Highlight für Lüdenscheid“, schwärmte der damalige Bürgermeister Friedrich Karl Schmidt.

Zur Technik: Nach wie vor ist der Funkturm die Basis für eine dynamische Lichtinszenierung, die die Fläche entsprechend der Außentemperatur in unterschiedlichen Blautöne aufleuchten lässt. „Im Sommer ist es ein dunkleres, im Winter ein frischeres Blau“, sagt Heike Müller. So war es von Beginn an konzipiert.

In der Mitte des Turms ist ein 25 Meter langes Thermometer zu erkennen. 66 grünlich-bläuliche Leuchtdiodenpunkte symbolisieren die Temperaturskala von minus zehn bis plus 30 Grad, die über einen entsprechenden Fühler aktiviert werden. Bei den Temperaturen der vergangenen Tage, als fast die 40 Grad-Marke geknackt wurde, kommt also auch der „Tower of temperature“ nicht mehr mit.

Zwischendurch mussten, nachdem einige LED-Bündel ausgefallen waren, alle 66 Leuchtdiodenpunkte ersetzt werden. Industrie-Kletterer waren 2008 extra geordert worden, um die Reparatur bei eisiger Kälte – es war Ende November – umzusetzen.

Beschwerden von Nachbarn, die sich anfangs von der blauen Lichtquelle belästigt fühlten, kam die Stadt entgegen und verlängerte die Zeit, in der das Lichtkunstobjekt ausgeschaltet wurde, um eine Stunde von ein Uhr nachts bis auf sechs Uhr morgens.

Inzwischen haben sich alle an das blaue und bewegliche Licht-Wahrzeichen der Stadt gewöhnt und nehmen es mit Interesse auf, wie die Anfragen beweisen.