Rudelsingen bei Dahlmann

Lüdenscheid singt

+ © Othlinghaus Die Formation Mille and More spielt zur After-Show-Party. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Was in den umliegenden Städten „Ohrwurmsingen“ oder „Rudelsingen“ heißt, nennt sich in der Bergstadt „Lüdenscheid singt mit“ – und zwar erneut am Freitag, 7. Juni.