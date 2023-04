ADFC-Ortsgruppe schreibt offenen Brief

Für den Märkischen Kreis gibt es einen Masterplan für den Radverkehr. Für die Verkehr in Lüdenscheid legt die ADFC-Ortsgruppe nun sieben Ideen vor, wie man die Radinfrastruktur verbessern könnte.

Lüdenscheid – Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ist ein Verkehrsclub für Fahrradfahrer mit Sitz in Berlin. Er fördert die sogenannte sanfte Mobilität und ist als Interessenvertretung von Fahrradfahrern in deutschen Städten insbesondere in der Verkehrspolitik aktiv. Die ADFC-Ortsgruppe Lüdenscheid wendet sich nun mit einem Brief an die Lüdenscheider Politik und Verwaltung.



Dass in der Bergstadt Radfahren lange Zeit wenig attraktiv war und die Stadt auch deshalb nicht über Radwegenetze verfügt wie Kommunen in Fahrradhochburgen, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass durch die Brückenthematik in Lüdenscheid dieser Tage andere Dinge eindeutig im Vordergrund stehen.



Dabei könnte das Rad durch den E-Bike-Boom auch in Lüdenscheid eine immer wichtigere Rolle spielen. Lüdenscheid hat Nachholbedarf. Nils Brocke, Nadine Walter und Martin Ahrens sitzen am Dienstagabend im Kleinen Prinzen in der Altstadt, um ihre Ideen vorzustellen. Ideen, die eine Arbeitsgruppe zu Papier gebracht hat. „Es geht uns nicht um eine Konfrontation mit der Stadt oder mit Autofahrern“, sagt Nadine Walter, „wir wollen ein Miteinander, um die Dinge für die Radfahrer zu verbessern.“



Lüdenscheid: Sieben Ideen für eine bessere Radinfrastruktur

Die Ortsgruppe Lüdenscheid setze sich für eine Stärkung des Radverkehres in „unserer Stadt“ ein, heißt es im Brief, „doch was möchten wir mit dem Ausbau der Radinfrastruktur erreichen? Die Stadt Lüdenscheid versinkt im Verkehrschaos, durch die Brückensperrung und fehlende Alternativen ist das Pkw-Aufkommen stark gestiegen. Wir halten jede Autofahrt, die durch eine Radfahrt ersetzt wird, für einen Fortschritt. Fahrräder verbrauchen auf der Straße einen Bruchteil des Platzes und tragen somit nicht zum Staugeschehen bei, sie emittieren weder Lärm noch Abgase. In Zeiten des Klimawandels ist eine Verkehrswende mit Schwerpunkt Radverkehr unausweichlich… Um den Umstieg auf das Rad für Lüdenscheider attraktiver zu gestalten, braucht es verschiedene Anreize. Die Radwegeinfrastruktur muss aufgebaut werden und sich sicher anfühlen.“



Nun gibt es keinen Mangel an Initiativen für eine bessere Radfahrzukunft in der Region: Im Masterplan Radverkehrsnetz MK werden Vorschläge gemacht, wie die verschiedenen Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis und ihre größeren Ortsteile miteinander verbunden werden können. „Um den Radverkehr in der Stadt Lüdenscheid langfristig zu entwickeln, müssen jedoch auch lokale Ziele im Alltag der Bürger berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Schulen, Arbeitsstätten, Einkaufsmöglichkeiten, kulturelle Orte und Naherholungsgebiete“, stellt die Ortsgruppe im Brief fest und benennt Maßnahmen, die ihrer Ansicht nach mit geringen Kosten und personellem Aufwand relativ einfach umzusetzen seien. „Da sie kurzfristig umgesetzt werden sollen, richten sie sich nach der aktuellen, durch Tunnelsperrung und Brückenumleitung bedingten, Verkehrsführung“, heißt es. Konkret schlägt die Ortsgruppe sieben Maßnahmen vor.

Sieben Ideen der ADFC-Ortsgruppe für die Radinfrastruktur in Lüdenscheid

1. Sackgassen für Fuß- und Radverkehr durchlässig machen: Viele Sackgassen in Lüdenscheid waren vorher Durchfahrtsstraßen, die Durchfahrt ist oft nur für Autos gesperrt worden. Jedoch ist die Durchlässigkeit für Fuß- und Radverkehr oft nicht gekennzeichnet, wodurch Navigationssysteme diese Strecken nicht vorschlagen. Und: Umlaufsperren erschweren das Passieren nicht nur für Radelnde, sondern auch für Fußgänger mit Kinderwagen oder Gehhilfen. Es wurden schon viele Umlaufsperren in Lüdenscheid entfernt und durch einfache Poller ersetzt, nicht so aber zum Beispiel in den Straßen Im Goseborn oder der Lohmühlenstraße.

„Wir zeigen einfach umzusetzende Lösungen; wenn Straßen saniert werden müssen (zum Beispiel nach Ende der Autobahnumleitung), sollte da natürlich direkt der Radverkehr berücksichtigt und ins Verkehrskonzept integriert werden“, erklärt die Ortsgruppe und wünscht sich eine konstruktive Diskussion zu ihrem Ideenkatalog. „Für Pop-up-Radwege sind im Haushalt sogar schon Gelder eingestellt“, sagt Nadine Walter, „die Finanzen sind nicht das Problem, sondern die Umsetzung.“ Bei der Stadt hatte es hier zuletzt häufig den Verweis darauf gegeben, dass die Verkehrsplaner der Stadt rund um die Uhr mit der Brücke beschäftigt seien, dass es zudem für neu ausgeschriebene Stellen für die Abteilung keine Bewerber gegeben habe. Auch deshalb will die ADFC-Ortsgruppe den Verkehrsplanern der Stadt mit ihren Ideen Arbeit abnehmen und hofft, dass zumindest ein Teil davon umgesetzt werden kann. Die Radfahrer in der Stadt würden es dem Verein danken.



Und der hat schon das nächste Thema im Kopf: Wenn die Möglichkeiten verbessert worden sein sollten, bestimmte Punkte in der Stadt gut mit dem Rad zu erreichen, dann wird es an diesen Punkten auch darum gehen, die Räder gut abstellen zu können. „Am Museum gibt es keinen einzigen Fahrradbügel“, sagt Martin Ahrens. „Auch viele Firmen haben hier großen Nachholbedarf“, ergänzt Nils Brocke. Die Themen werden dem ADFC in Lüdenscheid nicht so schnell ausgehen.