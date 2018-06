SGV Lüdenscheid: Sechs Jubiläums-Touren zum Stadtgeburtstag

Lüdenscheid - Sechs verschiedene Wanderungen – ein Ziel: Im Rahmen des 750-jährigen Stadtjubiläums hatte der SGV zu verschiedenen Wanderungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgraden eingeladen.

Um 6 Uhr starteten 23 Wanderer – SGV-Mitglieder und Gäste – am Samstag auf die harte Tour, eine Wanderung, 54 Kilometer rund um Lüdenscheid. Eine weitere Tour ging über 26 Kilometer von Dünnebrett bis zur Homert. Mit 27 Personen war dies die größte Wandergruppe.

Weiteres Angebot: Eine Fotowanderung, bei der es auf gut sieben Kilometern darum ging, per Kamera besonders schöne Motive einzufangen. Eine kleine Gruppe wanderte von der Klamer Brücke bis zur Homert, eine Kinder- und Familienwanderung rund um die Homert stand ebenso auf dem Programm wie eine Tour, die an der Homert startete, um schwerpunktmäßig Stollen, die am Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund der Wasserknappheit in Lüdenscheid angelegt worden waren, zu besichtigen.

So unterschiedlich die Touren auch waren – sie hatten alle ein Ziel: Nachmittags gegen 16.30 Uhr trafen sich alle Wanderer am Homertturm an der Wanderhütte zum geselligen Beisammensein – mit Kuchen, Gegrilltem und kalten Getränken. Mitglieder der vereinseigenen Singegruppen luden mit Gitarrenbegleitung zu Wander- und Volksliedern ein.

Als die ersten Wanderer der „Harten Tour“ eintrafen wurden sie mit heftigem Applaus begrüßt. Erste Handlung am Ziel: Schuhe aus und ein kaltes Getränk ansetzen. Während der eine nur noch barfuß lief, lachte ein anderer: „Der Muskelkater kommt erst morgen früh“. „Die Bremsen waren aufgrund des schwülen Wetters eine echte Herausforderung“, erzählte Rüdiger Wilde.

Ingo Kaminski lobte die schöne Strecke: „Wir haben Rehe und Wildschweine gesehen.“ „Trotz des schnellen Schrittes haben wir intensive Gespräche geführt, man lernt sich gut kennen“, sagte Volkan Avcu begeistert. Ob Job, Gesundheit oder Urlaub – Themen gab es genug, schließlich waren die Wanderer 10,5 Stunden unterwegs.

Jörg Günther, der gemeinsam mit Inge Kittler mit Obst, Schnittchen, Salz und kühlen Getränken für die Streckenverpflegung gesorgt hatte, erzählt: „Die Blickwinkel, die die Entfernung auf die Stadt zulässt, sind unbeschreiblich.“ Er möchte die Leute animieren, die Strecke mal zu gehen. „In zwei bis drei Etappen ist das für jeden geeignet.“

In einem waren sich alle Wanderer einig: Es war eine tolle Organisation, und die Strecke war landschaftlich sehr schön.