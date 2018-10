In Lüdenscheid: Schwarzfahrer greift Polizisten an

Lüdenscheid - Eigentlich war er nur "schwarz" gefahren. Doch dann schlug er einen Polizeibeamten.

Ein 33-jähriger Mann saß laut Polizei am Dienstagmittag ohne Fahrschein in einem Zug in Lüdenscheid. Die Bitte des Sicherheitspersonals, den Zug zu verlassen, ignorierte der Wuppertaler.

Polizeibeamte rückten zur Bahnhofsallee an. "Auch den Polizisten schenkte er keinerlei Beachtung", so die Polizei.

Er ignorierte deren Ansprache und Androhung, ihn notfalls zwangsweise aus dem Zug zu befördern. Als die ihn schließlich aus dem Sitz hoben, schlug er auf die Polizisten ein. Die mussten ihn darauf überwältigen.

Dabei blieben die Beamten unverletzt. "Da er sich massiv sperrte, kam auch Pfefferspray zum Einsatz. Nach anschließender Fahrt zur Wache und Identitätsfeststellung konnte der Mann, mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte im Gepäck, die Dienststelle wieder verlassen", teilte die Polizei abschließend mit.