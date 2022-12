Tödlicher Schuss auf Lüdenscheider Steinert-Kirmes: Dramatische Entwicklung

Von: Olaf Moos

Fahndung auf der Kirmes: Nach dem tödlichen Schuss auf einen 40-jährigen Gummersbacher suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter. © Markus Klümper

Im Prozess gegen eine mutmaßliche Bande von vier bewaffneten Räubern deutet sich eine dramatische Entwicklung an. Möglicherweise ergibt sich eine Querverbindung zwischen dem aktuellen Verfahren und dem tödlichen Vorfall am 21. Mai auf der Steinert-Kirmes in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Nach LN-Informationen will einer der vier jungen Männer im öffentlichen Verfahren nun einen seiner Mitangeklagten, einen 18-jährigen Lüdenscheider, schwer belasten. Demnach soll der Mandant des Hagener Rechtsanwalts Philippos Botsaris derjenige sein, der auf der Flucht vor dem Vater eines Jugendlichen aus Lüdenscheid auf der Steinert-Kirmes Schüsse aus einer scharfen Pistole abgefeuert und einen unbeteiligten Familienvater (40) aus Gummersbach in den Bauch getroffen hat.

Wie zu erfahren war, hat der Angeklagte, der von dem Iserlohner Rechtsanwalt Andreas Trode verteidigt wird, seinen Kumpel bereits im Ermittlungsverfahren bezichtigt, der Todesschütze von der Lüdenscheider Kirmes zu sein. Bislang hatten sich Polizei und Staatsanwaltschaft mit Angaben zu dem Vorfall zurückgehalten. Doch die fieberhafte Suche der Fahnder nach einem Hauptverdächtigen dürfte damit nun beendet sein.



In den sozialen Medien war kurz nach der Tat auf einem Video zu sehen, wie mehrere junge Männer über die Heedfelder Straße und neben der Tankstelle eine Treppe hoch zum Weiten Blick rennen. Dort verlor sich die Spur für die Ermittler. Auffällig ist jedoch schon seit Beginn des aktuellen Raubverfahrens, dass drei der Angeklagten ohne festen Wohnsitz waren, der vierte Angeklagte aber eine Meldeadresse hatte: Am Drostenstück, unweit des Tatortes.

Die Hinterbliebenen des Getöteten, darunter zwei minderjährige Kinder, werden in einem Prozess gegen den Tatverdächtigen aller Voraussicht nach Nebenklage erheben – und sich von dem Lüdenscheider Anwalt Dominik Petereit vertreten lassen. Einzelheiten sind dazu nicht bekannt. Petereit hatte noch keine Akteneinsicht.

Die Verhandlung in Hagen findet am Mittwoch ab 9.30 Uhr im Saal 201 des Landgerichts in Hagen statt.