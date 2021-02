Lüdenscheider Schulen an Rosenmontag und Veilchendienstag geschlossen

+ © Cedric Nougrigat Die Adolf-Reichwein-Gesamtschule bleibt wie alle anderen Lüdenscheider Schulen über die Karnevalstage geschlossen. © Cedric Nougrigat

Viele Schulen in NRW bleiben am Rosenmontag, 15. Februar, und am Veilchendienstag, 16. Februar, geschlossen – obwohl es wegen des Lockdowns gar keine karnevalistischen Feierlichkeiten geben wird. Auch in Lüdenscheid wird es an diesen beiden Tagen schulfrei geben.