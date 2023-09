Janik Frenz ist neuer Schützenkönig der Lüdenscheider Schützengesellschaft

Mit dem 116. Schuss

+ © Tina Görlitzer Die Lüdenscheider Schützengesellschaft hat einen neuen Schützenkönig. © Tina Görlitzer

Die Lüdenscheider Schützengesellschaft hat einen neuen Schützenkönig. Der 19-jährige Janik Frenz holte den Vogel mit dem 116. Schuss von der Stange.

Lüdenscheid - Janik Frenz ist der neue Schützenkönig der Lüdenscheider Schützengesellschaft (LSG). Mit dem 116. Schuss holte der erst 19-Jährige den Vogel um 17.18 Uhr von der Stange in der historischen Schützenhalle am Loh. Königin an seiner Seite ist seine Mutter Celia Frenz.

Janik Franz war der einzige Kandidat der LSG um die Königswürde. Zuvor hatte Wolf Rainer Cassel die Krone, André Schiffner den Apfel und Stefan Kettler das Zepter geholt.

Bei den Jungschützen der LSG wurde in diesem Jahr nur auf die Insignien geschossen. Dabei erfolgreich waren die Jungschützenkönigin des Vorjahres Eileen Petroschka (Krone), Gina Siegel (Apfel) und Sascha Heß (Zepter).