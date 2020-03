Schüler machen Spritztour mit Papas BMW - der Jüngste ist erst 13

Die Polizei stoppte in Lüdenscheid einen BMW 3er mit einem sehr jungen Fahrer. (Symbolbild).

Lüdenscheid - Die freie Zeit in den Corona-Ferien nutzten drei Schüler für ein Abenteuer. Sie fuhren mit Papas Auto durch die Stadt - dann gerieten sie in eine Polizeikontrolle.

Wie die Polizei mitteilte, staunten die Polizisten bei der Kontrolle eines Fahrzeugs an der Ludwigstraße nicht schlecht. Gegen 16.10 Uhr am Mittwoch hielten sie das verdächtige Auto an.

Am Steuer eines abgemeldeten, mit falschen Kennzeichen ausgestatteten BMW 3er, saß ein 15 Jähriger am Steuer. Mit zwei Kumpels.

Was der Grund für seine Spritztour mit dem Fahrzeug seines Vaters war, müssen die Anschlussermittlungen ergeben. Die Fahrt war natürlich beendet und der Fahrer und seine 16- und 13-jährigen Mitfahrer mussten ihren Heimweg zu Fuß antreten.