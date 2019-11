Mercedes-Autohaus in Lüdenscheid: Schreck am Morgen für Mitarbeiter

Ein Mercedes-Benz-Händler in Lüdenscheid bekam am Mittwoch ungebetenen Besuch.

Lüdenscheid - Schreck für die Mitarbeiter eines Mercedes-Benz-Händlers in Lüdenscheid: Als sie am Morgen zur Arbeit kamen, entdeckten sie schnell, dass etwas nicht stimmt.

Schreck für Mitarbeiter von Mercedes -Autohaus in Lüdenscheid

-Autohaus in Mehrere Autos waren in der Nacht aufgebrochen worden

Es ist nicht der erste Autohändler im MK, der betroffen ist

An der Straße "Im Olpendahl" rückten die Unbekannten in der Nacht zu Mittwoch an. Sie machten sich an insgesamt neun Mercedes-Benz-Fahrzeugen zu schaffen. Eines der beschädigten Autos wurde durch die Mitarbeiter am nächsten Morgen ausgelesen. Demnach wurde es am Mittwochmorgen um 1.28 Uhr geöffnet.

Die Täter hatten es auf Autoteile abgesehen, einige Fahrzeuge wurden laut Polizei teilweise "leer" geräumt. Aus dem Innenraum der neuen Autos entwendeten die Unbekannten Lenkräder mit Airbags sowie weitere fest installierte Fahrzeugteile, unter anderem Navigationsgeräte.

Bemerkenswert ist nach Angaben von Polizeisprecher Christoph Hüls, dass die Täter in Lüdenscheid "auch zugelassene Fahrzeuge" aufgebrochen hatten, darunter ein Mercedes-Sprinter. Es handelte sich demnach bei den beschädigten Autos nicht um Neufahrzeuge. "Die Täter haben genommen, was sie kriegen konnten", sagt Hüls.

+ Der Innenraum eines Mercedes Sprinter. Die Täter bauten das Lenkrad aus. © Polizei MK Der Sachschaden ist nach Polizeiangaben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beziffern. Die Polizei in Lüdenscheid (Tel. 02351/9099-0) fragt nun: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen und insbesondere Fahrzeugen im Bereich Wehberg am Mittwochmorgen in der Zeit zwischen 1 und 2 Uhr geben?

Autoaufbrüche: Zwei Fälle in Lüdenscheid, einer in Werdohl

Es ist der dritte ähnliche Fall im Märkischen Kreis in den vergangenen Wochen, ob es einen Zusammenhang gibt, ist allerdings unklar. Erstmals wurden Gebrauchtfahrzeuge aufgebrochen, in den anderen Fällen hatten es die Täter meist auf Neufahrzeuge abgesehen.

In Lüdenscheid hatten die Autoknacker teure elektronische Bauteile bei einem BMW-Händler an der Kölner Straße gestohlen. In Werdohl bauten die Täter bei einem BMW-Händler teure Teile aus Fahrzeugen der Einer-, Zweier- und Fünfer-Baureihen aus.

