Bankkundin bemerkt, wie Seniorin sie bestiehlt, dann kommt es zum Streit

Lüdenscheid - Wie dreist ist das denn? Eine Bankkundin bemerkt, wie ihr die Geldbörse gestohlen wird, doch die Seniorin streitet alles ab. Kurz bevor die Polizei eintrifft, verrät sie sich.

Beim Geldabheben am Automaten wurde einer Frau am Freitag die Geldbörse gestohlen. Das berichtet die Polizei am Montag.

Die Frau stand um 12.10 Uhr am Geldautomaten in der Sparkasse am Sauerfeld. Sie hatte ihre Geldbörse neben sich gelegt. Einen Augenblick später war das Portemonnaie weg.

Die Frau verdächtigte eine andere Dame, die gerade noch neben ihr gestanden hatte, und es entwickelte sich ein lautstarker Streit. So laut, dass die Polizei gerufen wurde. Die Beschuldigte tat so, als wäre nichts.

Dann verließ sie die Bank - und ließ draußen vor der Sparkasse das geklaute Portemonnaie auf den Bürgersteig fallen und ging laut Zeugenaussagen mit einem Mann, der sich auf einen Rollator stützte, davon.

Die Polizei war bereits wegen des lautstarken Streits unterwegs zur Bank, konnte das verdächtigte Pärchen jedoch nicht mehr aufgreifen.

Die Bankkundin erhielt ihre Geldbörse zurück. Gestohlen wurde nichts.

Die Diebin soll 1,70 Meter groß, stabil und 60 bis 65 Jahre alt sein. Sie trug eine schwarze Hose, eine kurze Jacke und hatte lange, helle Haare. Der Mann ist schlank, etwa zehn Zentimeter größer und gleich alt. Er trägt einen grauen Bart.

Die Lüdenscheider Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.