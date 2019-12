Fußgängerzone und Stern-Center: Polizei sucht Frau mit Nike-Schuhen

In einer Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann in Lüdenscheid fiel die unbekannte Frau auf.

Der Einkaufsbummel in Lüdenscheid endete für zwei Frauen mit einem Anruf bei der Polizei. Beide wurden auf dreiste Weise bestohlen - die eine in einer Drogerie in der Fußgängerzone, die andere in einem Schuhgeschäft im Stern-Center.

Der erste Fall ereignete sich laut Polizei am Dienstag um 14.47 Uhr in der Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann an der Altenaer Straße. Einer Kundin (77 Jahre aus Lüdenscheid) wurde das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Als die Frau an der Kasse bezahlen wollte, fiel der Diebstahl auf.

Die Frau erinnerte sich, eine verdächtige Person im Rossmann beobachtet zu haben. Sie gab der Polizei eine Täterbeschreibung durch. Auch auf der Videoüberwachung könnte die Frau zu sehen gewesen sein.

Verdächtigt wird laut Polizei nun eine etwa 25- bis 35-jährige Frau mit dunklen Augenbrauen. Sie trug eine dunkle Mütze, eine dunkle, lange Winterjacke mit dunklem Fell an der Kapuze, einen dunklen Schal, enge Jeanshose und dunkle Nike-Schuhen mit weißer Brandsohle.

+ Auch in der Deichmann-Filiale im Stern-Center in Lüdenscheid gab es einen Vorfall. © dpa Nur kurz darauf - gegen 15 Uhr am Dienstag - kam es zu einem weiteren Vorfall direkt gegenüber vom Rossmann im Stern-Center. Einer 24-jährigen Frau aus Werdohl wurde in dem dortigen Schuhgeschäft Deichmann das Smartphone gestohlen. Es handelt sich um ein goldenes iPhone XS Max.

Auch diese Kundin bemerkte den Verlust ihres Handys nicht sofort. Im zweiten Fall liegt keine Täterbeschreibung vor. Allerdings verfügt auch Deichmann über eine Überwachungskamera, wie aus früheren Veröffentlichungen bekannt ist.

Erst im Mai war im Stern-Center in Lüdenscheid eine "unbekannte Schöne" im Deichmann-Geschäft mit der Kamera aufgenommen worden. Sie steht im Verdacht, dort eine Frau bestohlen zu haben. Als Besonderheit wurde auf die langen blonden Haare hingewiesen. Nicht auszuschließen sei aber auch, dass es sich um eine Perücke handeln könnte, hieß es damals.

Die Polizei in Lüdenscheid hofft dennoch, dass es in den aktuellen Fällen Zeugen gibt, die etwas beobachtet haben. Sie bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 02351/9099-0.

