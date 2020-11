Blitzschnell reagiert: Baggerfahrer verhindert Absturz - er hält sich an einem Baum fest

Der Mann ist reaktionsschnell! Als sein Bagger auf einer schmalen Straße zu weit nach rechts gerät und abzurutschen droht, greift der Fahrer geistesgegenwärtig zu...

Lüdenscheid - Eine schmale Straße, ein Bagger, Gegenverkehr: Das wird eng. Zu eng für das Baufahrzeug, das beim Ausweichen auf die Bankette gerät, einsackt und beinahe umkippt. Aber nur beinahe, denn der Fahrer des Baggers reagiert blitzschnell und hat geistesgegenwärtig den Greifarm seines 22-Tonnen-Gefährts an einer Buche auf der gegenüberliegenden Straßenseite festgemacht, ehe der Bagger abstürzen kann.

Eine Stunde lang verharrte der Mann so in seinem Führerhaus, dann endlich war eine Spezialfirma da, die mit Hilfe eines Krans den Bagger wieder zurück auf die schmale Brenscheider Straße stellen konnte. Auch die Polizei sah sich die Sache am Mittwochmittag aus der Nähe an - auch, um die Bergung ohne Diskussionen ermöglichen zu können. Denn eine ganze Reihe Autofahrer, die nicht an dem Bagger und seinem Greifer vorbeikam, tat ihren Unmut darüber deutlich kund. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

