Raubüberfall auf Tankstelle in Lüdenscheid: Täter mit Schusswaffe verletzt Angestellte

Polizei sucht dringend Zeugen

+ © Christophe Gateau/dpa/picture alliance Bei einem Raubüberfall auf die Tankstelle an der Paulmannshöher Straße in Lüdenscheid hat der Täter eine Angestellte verletzt. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Am Donnerstagabend hat ein noch unbekannter Täter die Tankstelle an der Paulmannshöher Straße in Lüdenscheid überfallen. Er verletzte eine Angestellte mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht dringend Zeugen.