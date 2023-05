Bauen und Planen: Stephan Theo Hammer wird Nachfolger von Martin Bärwolf

Von: Leon Malte Cilsik

Stephan Theo Hammer ist der neue Leiter des Fachbereichs „Planen und Bauen“. © extern

Ende Mai geht Martin Bärwolf als Leiter des Fachbereichs „Planen und Bauen“ in den Ruhestand. Ab dem 1. Juli übernimmt Stephan Theo Hammer diese Position.

Lüdenscheid – Im nicht öffentlichen Teil seiner Sondersitzung am Mittwoch stimmte der Haupt- und Finanzausschuss im Einvernehmen mit dem Bürgermeister für Stephan Theo Hammer als neuen Leiter des Fachbereichs „Planen und Bauen“. Das gab die Stadt am Freitag bekannt. Hammer übernimmt die Position von Martin Bärwolf, der offiziell Ende Mai in den Ruhestand geht.

„Wir sind sehr froh darüber, schnell einen sehr gut qualifizierten Nachfolger gefunden zu haben“, sagt Sebastian Wagemeyer.

Derzeit leite der 43-Jährige den Fachbereich „Planen, Bauen und Umwelt“ in Wipperfürth. Zum 1. Juli werde Hammer die Fachbereichsleitung in Lüdenscheid übernehmen. Mit der Kreisstadt fühle er sich seit Kindertagen verbunden, berichtete Hammer, der im Ennepe-Ruhr-Kreis aufgewachsen ist. Nach seinem Studium der Raumplanung in Dortmund absolvierte Hammer ein technisches Referendariat bei der Bezirksregierung Köln.