Lkw rammt Mauer: Polizei fahndet nach Fahrer - und traut ihren Augen kaum

Lüdenscheid - Das ist dumm gelaufen: Ein Lkw-Fahrer rammte in Lüdenscheid erst eine Mauer, dann flüchtete er von der Unfallstelle. Doch er kam nicht weit.

Wie die Polizei Lüdenscheid mitteilte, rammte ein polnischer Lastwagenfahrer am Freitag gegen 13 Uhr die Mauer eines Privatgrundstückes an der Straße Zum Weißen Pferd.

Durch den Aufprall wurde die Mauer beschädigt. Das war aber noch nicht alles. Auch ein Reifen des Lkw wurde zerstört. Dennoch entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Sachschaden an der Mauer beträgt 2.300 Euro.

Die Polizei wurde von Zeugen informiert. Die ermittelnden Polizeibeamten begaben sich sofort auf die Suche nach den Lkw - in der Hoffnung, dass er nicht weit komme. Tatsächlich entdeckten sie den Fahrer an einer anderen Örtlichkeit im Stadtgebiet - und trauten ihren Augen kaum. In aller Seelenruhe wechselte er seinen Reifen.

