Lüdenscheid plant Schottergarten-Verbot und andere Vorgaben – das dauert

Von: Thomas Machatzke

Mit der Mischung aus Gestein und sparsamen Grün wirken Schottergärten ein wenig wie Landschaften entlegener Planeten. Umweltschützer warnen vor solchen Gärten. In den meisten Bundesländern sind sie inzwischen verboten. © Annette Riedl/dpa

Die Grünsatzung der Stadt Lüdenscheid war vor einem Dreivierteljahr so gut wie fertig. Bis heute aber liegt sie noch nicht vor. Beim Schottergärten-Verbot wird die Stadt nun sogar vom Land NRW überholt...

Lüdenscheid – In Karlsruhe sitzt nicht nur das Bundesverfassungsgericht. Die Stadt Karlsruhe hat seit Kurzem auch einen eigenen Beauftragten für Schottergärten. In dessen Aufgabenbereich fällt es auch, Bürger aufzufordern, ihre Gartenstücke zurückzubauen. Schottergärten sind mithin nicht mehr en vogue: Alleine in einem Stadtteil habe es 30 bis 40 solche Aufforderungen gegeben, wurde zuletzt berichtet. In Oldenburg gibt es ähnliche Bestrebungen. Es tut sich was.



In Lüdenscheid hat man auch eine klare Meinung zu Schottergärten, aber deshalb noch lange keinen Beauftragten in dieser Frage – und nicht einmal eine Grünsatzung. Dabei sollte die längst vorliegen.



Rückblende: Es war im Oktober 2022, die Linke-Fraktion hatte im politischen Raum nachgefragt. Die neue Grünsatzung der Stadt, die unter anderem auch beinhalte, dass es in der Stadt keine neuen Schottergärten mehr geben solle, liege praktisch vor, sie solle zeitnah veröffentlicht werden, hieß es seinerzeit. „Sie muss allerdings rechtssicher sein und wird derzeit geprüft“, stellte Marcus Müller, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klima, im Oktober fest.



Nun ist zeitnah ein dehnbarer Begriff, gerade in Lüdenscheid. „Aktuell arbeiten wir in der internen Beteiligung noch an Feinheiten“, stellt Stadtsprecher Sven Prillwitz nun, um Juli 2023, auf Anfrage fest, „aufgrund eines Personalwechsels und einer freien Stelle, die noch nicht besetzt ist, ist es leider zu Verzögerungen gekommen. Wann genau die Satzung fertig sein wird und Rat und Politik vorgelegt werden kann, steht noch nicht fest.“ Zumindest für die Besitzer von Schottergärten ist das eine gute Nachricht. Sie müssen sich noch keine Sorgen machen.



Die Mühlen, sie mahlen in Lüdenscheid besonders langsam: Im März 2021 war die Stadt Lüdenscheid mit der Nachhaltigkeitsstrategie in Schriftform an die Öffentlichkeit gegangen. Die neue Grünsatzung, die im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Lüdenscheid erarbeitet wurde, soll unter anderem Dinge wie Vorgaben zur Dach- und Fassadenbegrünung oder ein Verbot von Schottergärten beinhalten. Zur Grünsatzung zählt auch die Erstellung eines städtischen Grünflächen- und Bepflanzungskonzepts, in dessen Rahmen auch ein Grünflächenkataster zur Umsetzung zielführender Begrünungsmaßnahmen erstellt werden soll. Die Inhalte der Grünsatzung sollen in der Bauleitplanung berücksichtigt werden.



Noch ist es ein Versprechen an die Zukunft. Das verwundert, denn eigentlich wird bei Themen mit ökologischem Hintergrund dieser Tage gerne Tempo gemacht. Das Gartenmagazin Plantura berichtete kürzlich, dass in fast allen Bundesländern (Ausnahme: Sachsen-Anhalt und Bremen) Schottergärten mittlerweile verboten seien. In der Bauordnung der Länder gilt nämlich: Nicht bebaute Flächen müssen begrünt werden. Allerdings scheinen sich nicht alle Gartenbesitzer daranzuhalten. Deshalb droht in einigen Städten jetzt der Rückbau der grauen Steinwüsten. In Oldenburg zum Beispiel werden die Betroffenen angeschrieben und müssen innerhalb von sechs Monaten ihren Garten umgestalten. Wer bis dahin nichts unternommen hat, muss mit einem Bußgeld rechnen. Auch NRW hat im Juni nachgebessert und präzisiert, will keine Schottergärten mehr im Land.



Ina Scharrenbach: „Gartenliebe ist Heimatliebe“

„Gartenliebe ist Heimatliebe – egal ob wilde Blumenwiese, Klein-Biotop oder natürlicher Schrebergarten“, stellte Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) fest, „damit leisten natürliche Gärten einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Artenvielfalt. Zudem verbessern sie das Mikroklima in Wohnvierteln und reduzieren Hitzestaus in unseren Städten. All dies hat ein Schottergarten nicht zu bieten. Auf den versiegelten Steinwüsten kann außerdem Wasser nicht gut versickern – Herausforderungen, die wir angesichts der jüngsten Starkregenereignisse der vergangenen Jahre mehr und mehr mitdenken müssen.“



Das Land NRW gibt mithin Gas. Am Ende vielleicht so viel Gas, dass sich eine Grünsatzung in diesem Punkt in Lüdenscheid erübrigen könnte. Dann nämlich, wenn das Thema ohnehin durch ein Landesgesetz ganz vorgegeben sein sollte. Dann könnte sich die Stadt möglicherweise direkt an die Baumschutzsatzung begeben. An die wolle man sich aber erst begeben, wenn die Grünsatzung vorliege, hatte Marcus Müller im vergangenen Oktober festgestellt. Die Grünsatzung habe Vorrang. Was auch immer das dann bedeutet hat.

„Im Steingarten steht die Vegetation im Vordergrund“ „Ein Schottergarten gleicht einem Trauerspiel in Sachen Umweltfreundlichkeit. Hier sind Pflanzen größtenteils unerwünscht. Wenn doch mal vereinzelt Exemplare anzutreffen sind, dann handelt es sich in der Regel um Arten, die für die heimische Fauna nicht nutzbar sind oder die durch den regelmäßigen Formschnitt unbrauchbar gemacht werden“, kritisiert das Gartenmagazin Plantura Schottergärten und gibt viele Ratschläge zum Rückbau. Schottergärten sind dabei nicht zu verwechseln mit Steingärten. „Im Steingarten steht die Vegetation im Vordergrund“, stellt Plantura fest, „alpine oder trockenheitsaffine Pflanzen, wie die Kaukasische Gänsekresse oder die Alpen-Aster, etablieren sich in Steinfugen und bedecken damit karges Gestein. Die Anlage eines Steingartens ist insofern zu begrüßen, denn er schafft einen Lebensraum für spezialisierte Pflanzen und Tiere.“