Direkt an der A45: Lüdenscheid bekommt ersten Tierfriedhof im MK

Lüdenscheid - Jetzt ist es amtlich: Lüdenscheid bekommt einen Tierfriedhof. Er ist der erste im Märkischen Kreis und soll in direkter Nähe zu einer Autobahnauffahrt stehen.

Nach jahrelanger Planung zeichnet sich nach Informationen unserer Zeitung eine Lösung ab, die im kommenden Jahr umgesetzt werden soll. Demnach ist auch ein Standort gefunden.

Tierfriedhof am Waldfriedhof

Der Tierfriedhof soll nach LN-Recherchen auf dem Waldfriedhof Piepersloh in unmittelbarer Nähe zur Autobahn-Auffahrt Lüdenscheid-Süd entstehen.

Waldfriedhof wird überplant

Der Waldfriedhof Piepersloh befindet sich in kommunaler Trägerschaft und soll im kommenden Jahr ohnehin überplant werden. Im Zuge dieser Maßnahme wird ein Bereich für den Tierfriedhof abgetrennt.

In nicht-öffentlicher Sitzung hatten die Mitglieder des STL-Werksausschusses über die weiteren Schritte beraten. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Vor zwei Jahren begann die Standortsuche

Den Willen, einen Tierfriedhof in Lüdenscheid zu etablieren, hatte die Politik schon vor einigen Jahren formuliert und den STL mit der Umsetzung beauftragt. Vor zwei Jahren begann schließlich die konkrete Standortsuche.

Bislang müssen tote Haustiere über die Tierverwertungsstelle entsorgt werden. Auf einem Tierfriedhof können Heimtierbesitzer ihre Lieblinge gegen eine Gebühr bestatten.

Bislang gibt es noch keinen Tierfriedhof in MK

In Nordrhein-Westfalen gibt es bislang 43 Tierfriedhöfe. Die Lüdenscheider Einrichtung wird die erste ihrer Art im Märkischen Kreis sein. Die nächsten Tierfriedhöfe sind derzeit in Dortmund und in Wenden (Kreis Olpe).