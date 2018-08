Abfallstreife: „Spürbare Verbesserungen“

Lüdenscheid. „Wir sind sehr zufrieden.“ STL-Vize Andreas Fritz und Martina von Schaewen, Leiterin des Fachdienstes Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, sind sich einig.

Nach gut einem Monat, den die neu eingesetzte Abfallstreife unterwegs ist, hätten sich spürbare Verbesserungen ergeben. „Wir merken das schon“, sagt Andreas Fritz.

Derzeit ist das Team aus Mitarbeitern vom STL und Ordnungsamt im Bereich Kluse unterwegs. Doch nicht nur zwischen Werdohler und Richardstraße, zwischen Goethestraße und Schweitzer-Schule gibt es großen Handlungsbedarf. Das hatte die Politik eingesehen und Weichen gestellt, damit Lüdenscheid sauberer werde: mehr Geld, mehr Mitarbeiter.

Am 1. September fangen vier neue Mitarbeiter beim STL an, die das Bild in der Innenstadt verbessern sollen. Dadurch könne man schneller reagieren, so Fritz. Die Aufgaben der Abfallstreife sind vielfältig. Man spreche mit den Menschen, appelliere an Verhaltensänderungen, trainiere Mülltrennung. Die Einsicht sei hoch, die Stimmung meist entspannt. Man setze auf „Learning by doing“, sagt Martina von Schaewen, forsche aber auch nach, „aus welchem Haus der Müll kommt“.

Wer an Sammelstellen Hausmüll in Container wirft, darf ihn wieder herausfischen. Die Streife kontrolliert Sperrmüll und das Wegräumen geleerter Hausmülltonnen. Nebeneffekt von Hausbesuchen: „Manchmal fällt auf, dass zu wenig Tonnen fürs Haus angemeldet sind.“ Die ersten Erfolge sind Ansporn: Martina von Schaewen: „Man muss dranbleiben.“