Lüdenscheid von oben! So haben sich Stadt und Umgebung im September verändert

Der Steinburch an der Lösenbacher Landstraße.

Lüdenscheid – Schon einmal in diesem Jahr war der Luftbildfotograf Hans Blossey mit seinem Motorsegler über der Bergstadt unterwegs. Ende August zog er anlässlich des Bautz-Festivals im Nattenberg-Stadion erneut seine Runden.

Neben dem Geschehen auf dem Festival-Gelände dokumentierte Blossey mit der Kamera auch die Veränderungen in Lüdenscheid und Umgebung. Die Fotos zeigen die rege Bautätigkeit in der Stadt und zum Beispiel im Gewerbegebiet Rosmart zwischen Lüdenscheid, Werdohl und Altena.

So wird aus der Luft zum Beispiel das Ausmaß der Waldschäden in Folge des Klimawandels besonders deutlich. Allein im Märkischen Kreis sind nach Angaben des Regionalforstamts Märkisches Sauerland 200 000 Bäume abgestorben. Das Foto zeigt tote Fichten, die – geschwächt durch die Trockenheit – zusätzlich vom Borkenkäfer befallen sind. Auch Buchen leiden. Ganze Wälder werden in der Folge gerodet. Die Hälfte des Holzes wird nach Asien exportiert, weil die heimischen Sägewerke die anfallende Holzmenge nicht bewältigen können.

Künftig wird Blossey regelmäßig zum Rundflug über der Bergstadt starten, um so Veränderungen im Stadtbild zu zeigen. So stehen als größere Baumaßnahmen im kommenden Jahr unter anderem der Altstadt-Umbau sowie der Bau der Musikschule an. Hans Blossey (www.luftbild-blossey.de) ist gelernter Foto-Redakteur und begeisterter Pilot seines Motorseglers Dimona H36.