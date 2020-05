Unfall im Oedenthal: Verletzter Kradfahrer in Spezialklinik geflogen

Am Pfingstsonntag

+ © Markus Klümper Ein Rettungshubschrauber - hier der in Siegen stationierte Christoph 25 - flog den verletzten Kradfahrer nach Lünen. © Markus Klümper

Lüdenscheid - Ein Kradfahrer stürzte am Pfingstsonntag auf der Oedenthaler Straße so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber nach Lünen in eine Spezialklinik geflogen werden musste.