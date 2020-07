Attacke im Rücken: Streit um Parkplatz eskaliert - Mann in Lebensgefahr

Attacke hinterrücks: Als ein Mann seinem Kontrahenten den Rücken zuwendet, spürt er einen Stich im Rücken. Er schwebt in Lebensgefahr.

Zwei Männer in Lüdenscheid haben eine blutige Auseinandersetzung.

Streit um Parkplatz endet in Messerstecherei.

20-Jähriger aus Lüdenscheid schwebt in Lebensgefahr.

Lüdenscheid - Wegen einer hinterhältigen Attacke ist ein 20-jähriger Mann aus Lüdenscheid im Krankenhaus. Er schwebt in Lebensgefahr. Am Donnerstagabend, gegen 19.55 Uhr, kam es an der Werdohler Straße zu einem Streit. Zwei Männer aus Lüdenscheid haben sich nach ersten Erkenntnissen um einenParkplatz gestritten, teilt die Polizei mit.

Zunächst war es eine verbale Auseinandersetzung, dann hat der 45-Jährige dem jüngeren ins Gesicht geschlagen. Als sich der 20-Jährige wegdreht, attackiert ihn der 45-Jährige mit dem Messer. Bei dem Angriff wurde der 20-Jährige so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Er schwebt aktuell in Lebensgefahr, teilt die Polizei mit. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an, berichtet die Polizei.

