Polizei sucht diese Frau - wer kennt sie?

Auf einmal war die Geldbörse weg: Nachdem eine Frau in einem Restaurant bezahlt hatte, wurde ihr Portemonnaie entwendet. Doch die Polizei hat konkrete Hinweise.

Lüdenscheid - Die Polizei fahndet nach der Unterschlagung einer Geldbörse. Die Frau auf dem Bild steht im Verdacht, das Portemonnaie in einem Restaurant in der Innenstadt an sich genommen zu haben.

Die rechtmäßige Besitzerin hatte sie zum Bezahlen ihres Einkaufs kurz an die Seite gelegt, vergaß sie jedoch wieder einzustecken, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Tatverdächtige versuchte darauf mit der EC-Karte Geld abzuheben. Dabei wurde sie in der Bank videographiert. Wer kann Angaben zu der Person auf den Fotos machen?