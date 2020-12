Nach Zusammenstoß mit Auto: Polizei sucht verletzten Hund - Wer hat das Tier gesehen?

Auf der Nottebohmstraße in Lüdenscheid ist ein Hund mit einem Auto zusammengestoßen. Der Schaden am Auto lässt darauf schließen, dass der Hund schwerer verletzt sein könnte. Das Tier wird derzeit gesucht.

Die Polizei sucht einen verletzten Hund - und bittet Zeugen um Hinweise. Das Tier war nach dem Zusammenstoß mit einem Auto davon gelaufen. Die Polizei geht davon aus, dass der Hund schwer verletzt worden sein könnte.

Lüdenscheid - Auf der Nottebohmstraße in Lüdenscheid kam es am Donnerstagmorgen gegen 8.20 Uhr etwa auf Höhe der Theordor-Heuss-Realschule zu dem Verkehrsunfall, wie die Polizei mitteilte. Dabei ist ein Hund verletzt worden, nach dem die Polizei jetzt sucht.

Ein 66-jähriger Autofahrer aus Lüdenscheid fuhr demnach bergwärts in seinem Opel Astra Richtung Kalve, als plötzlich ein

Hund von rechts nach links über die Straße lief. Es kam zum Zusammenstoß.

Hund bei Unfall in Lüdenscheid verletzt - wer hat das Tier gesehen?

Der Hund lief vermutlich zwischen den dortigen Firmen in die grobe Richtung Kalver Landweg, so die Polizei weiter. Aufgrund des Schadensbildes, das auch auf dem Foto zu erkennen ist, sei nicht auszuschließen, dass der Hund sich schwerer verletzt hat.

Bislang konnte das Tier nicht gefunden werden. Daher sucht die Polizei Zeugen. Der Hund soll mittelgroß und schwarz/weiß gewesen sein. Am Auto konnten Polizeibeamte Anhaftungen mit schwarzen und weißen Haaren finden.



Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter Tel. 02351/9099-0 entgegen.

