Lüdenscheids neuer Bürgermeister bekommt personelle Unterstützung

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer hat sich personelle Unterstützung geholt. Das ist der persönliche Referent des neuen Lüdenscheider Oberhaupts.

Lüdenscheids neuer Bürgermeister Sebastian Wagemeyer bekommt personelle Unterstützung: Frank Kuschmirtz, Leiter des Fachdienstes Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), wird dem Bürgermeister laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung als Referent zur Seite gestellt.

Kuschmirtz soll das Stadtoberhaupt – wie es heißt – „bei der strategischen Führung, Steuerung und Koordinierung der gesamten Verwaltung unterstützen“. Zu diesem Zweck sei gestern die Stabsstelle „Referent des Bürgermeisters – REF“ gebildet worden.

Persönlicher Referent für Wagemeyer

„Das wird mir nicht nur in der Phase der Eingewöhnung helfen, sondern auch angesichts der vielen Aufgaben und Herausforderungen, die auf die Stadt Lüdenscheid zukommen“, sagte Sebastian Wagemeyer. Der Bürgermeister bezeichnete Kuschmirtz als „sehr erfahrenen Fachmann, der den Laden und die Abläufe bestens kennt“.

Frank Kuschmirtz tritt die Stelle mit sofortiger Wirkung an. Personelle und organisatorische Änderungen, die sich daraus ergeben, werden noch laut Verwaltung intern abgestimmt. Die Pressestelle der Stadt will die Frage, ob die Stelle des ZGW-Leiters neu besetzt wird, am Montag beantworten.