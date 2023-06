Erstes Haus in Lüdenscheider Neubaugebiet: So entsteht ein Passivhaus

Schneider Massivhaus

Die Arbeiten am ersten Passivhaus am Stadtpark haben begonnen. Aufwand und Kosten zeigen, warum viele Bewerber für das Neubaugebiet in bester Lage abgesprungen sind.

Lüdenscheid – Baugrundstücke sind in Lüdenscheid bekanntlich rar gesät. Umso (energie-)effizienter sollen die noch verfügbaren Flächen genutzt werden. Zumindest wenn es nach der Stadt Lüdenscheid und um das Neubaugebiet „Am Stadtpark“ geht.

So ist die Errichtung eines Passivhauses auf jedem der insgesamt 16 Grundstücke Pflicht. Auch wenn die hohen Anforderungen an den Baustandard für einen regelrechten Bewerberschwund gesorgt haben, so ist der Startschuss für die Arbeiten am ersten Haus inzwischen dennoch gefallen. Come-on.de wird das ambitionierte Projekt begleiten.

Lüdenscheider Neubaugebiet: Hohe Baukosten sorgen für Bewerberschwund

Verantwortlich für den Bau zeichnet das Lüdenscheider Unternehmen Schneider Massivhaus. Das fertige Passivhaus soll – wie für das Baugebiet mit nur einem geplanten Mehrfamilienhaus typisch – bereits Ende des Jahres das neue Zuhause einer Lüdenscheider Familie werden.

„Wir hatten viele Anfragen für das Neubaugebiet – die Lage am Stadtpark ist beliebt“, sagt Martina Schneider. „Aber die allermeisten sind angesichts der hohen Baukosten für ein Passivhaus auch zeitnah wieder abgesprungen.“

Die Grundstückspreise seien mit 280 Euro pro Quadratmeter (das hier vorgestellte Grundstück umfasst 544 Quadratmeter) für Lüdenscheid ohnehin schon relativ teuer, trotz Vergünstigungen pro Kind.

Die offiziellen Angaben der Stadt Lüdenscheid bestätigen den Eindruck, dass diese Hürden für viele zu hoch sind: Trotz rund 100 Bewerbungen noch vor einem Jahr gibt es nun für drei der Grundstücke keine Interessenten mehr.

„Die Anforderungen sind eben hoch“, erklärt sich Schneider das. „Ein Passivhaus darf maximal 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr verbrauchen.“

Bei dem auf 121 Quadratmetern zweigeschossig geplanten Neubau am Stadtpark soll das wie folgt gewährleistet werden: In der Außenfassade kommt ein Wärmedämm-verbundsystem zum Einsatz, auch unter der Bodenplatte wird eine Dämmung verbaut. Die Fenster des späteren Hauses sind speziell für Passivhäuser zertifiziert und lassen wenig Kälte herein beziehungsweise warme Luft heraus.

Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung entzieht der Außenluft Wärme und soll innen für angenehme Temperaturen sorgen. Natürlich dürfen auch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, eine Photovoltaik-Anlage und eine Dachbegrünung auf dem Flachdach bei einer solch energieeffizienten Bauweise nicht fehlen.

„Dabei verbauen wir eine massive Betondecke, sodass es trotz des Flachdaches zu keinen Problemen bei der Abdichtung kommen wird“, versichert Schneider.

Bau eines Passivhauses: 200 bis 300 Euro pro Monat sparen

Auf diese Weise können die späteren Bewohner zwar 200 bis 300 Euro an Energiekosten pro Monat sparen, doch lägen die Baukosten dadurch auch etwa 20 Prozent über denen eines Hauses mit herkömmlichen Baustandard.

„Dabei benötigen nach dem GEG-Standard gebaute Häuser mittlerweile auch nur noch 55 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr – oftmals rechtfertigen die Einsparungen daher nicht den Aufpreis beim Bau“, gibt Schneider zu bedenken.

Entsprechend gering sei derzeit auch die Nachfrage nach Passivhäusern – Schneider Massivbau arbeite derzeit nur an besagtem Projekt am Stadtpark.

Doch auch generell sei die Bereitschaft zum Hausbau seit 2022 merklich gesunken, laut Schneider mehr noch durch die hohen Zinsen, als durch die gestiegenen Kosten. „Daran könnte sich aber schon bald etwas ändern“, gibt sie sich dennoch optimistisch. „Zum 1. Juni sind KfW-Förderprogramme für energetisches Bauen und Familien mit Kindern angelaufen. Das könnte vielen Bauwilligen helfen.“

Dass neben der Bereitschaft zum Hausbau auch das Interesse an Wohneigentum in Lüdenscheid gesunken sein könnte, zeigt hingegen eine aktuelle Auswertung des Online-Portals Immowelt. Demnach sind die Wohnungspreise in Lüdenscheid im vergangenen Jahr deutlich gesunken.

