Nattenberg-Stadion: Warten auf den neuen Mähroboter

Von: Thomas Machatzke

Der Naturrasen am Nattenberg: Nicht kurz und nicht eben genug für ein Landesliga-Fußballspiel. In Zukunft soll möglicherweise ein Mähroboter helfen. © Machatzke, Thomas

Der Naturrasenplatz im Lüdenscheider Nattenberg-Stadion hat einen hohen Pflegeaufwand. Zwei mal die Woche muss er gemäht werden. Sollte dies nicht passieren, ist das Fußballspielen dort nicht möglich. Dies bekam die erste Mannschaft von Rot-Weiß Lüdenscheid am vergangenen Sonntag zu spüren.

Lüdenscheid - Am Samstag findet im Nattenberg-Stadion ein Cancer-Awareness-Event der Lüdenscheid Lightnings statt. Bei der Veranstaltung, bei der der gute Zweck im Vordergrund steht, werden die American-Footballer aus Lüdenscheid und ihre Gäste aus Alzey in einem Freundschaftsspiel noch einmal den Naturrasen beackern. Eigentlich sollte dieser Naturrasen auch den Fußballern am Wochenende zur Verfügung stehen. Die allerdings zogen es dann doch vor, auf dem Kunstrasen-Nebenplatz ihr Landesliga-Pflichtspiel gegen Hünsborn zu absolvieren. Der Naturrasen – er war nicht in einem Zustand, der einem Fußballer Freude bereitet hätte.

Der Rasen hat sich nach dem Bautz-Festival – auch dank der nun adäquaten Bodenplatten – zwar wieder erholt und sieht auf den ersten Blick auch gut aus. Allerdings ist er in Teilbereichen, in denen Fahrspuren durch den Transport entstanden sind, noch uneben und härter als an anderen Stellen. Hier hat die Stadt es womöglich versäumt, rechtzeitig das Geläuf zu lockern. Nicht das einzige Versäumnis: Selbst wenn die Rot-Weißen am Sonntag hätten Fußball spielen wollen im großen Stadion – es waren überhaupt keine Tore aufgebaut…



Kunstrasen-Alternative muss herhalten

Der CDU-Ratsherr und RWL-Vorstandssprecher Michael Dregger nahm es dank der Kunstrasen-Alternative gelassen – dass die Dinge rund um den Naturrasen eher langsam und bedächtig vorangehen, merkt er dann aber doch an. Seit dem Frühjahr soll eigentlich ein Mähroboter für die richtige Rasenlänge sorgen. Allein: Die Stadt hat bis jetzt noch keinen Mähroboter angeschafft.



Ob es tatsächlich daran liegt, dass für so eine Investition (Kosten etwa 25 000 Euro) drei Angebote eingeholt werden müssen, es auf dem Markt aber überhaupt nur zwei Anbieter für diese Art von Mährobotern gibt? Wahrscheinlicher ist eher, dass die Stadt der Investition nicht recht traut. Auch eine Probephase, in der ein solcher Mähroboter gemietet werden könnte, scheint nun eine Option zu sein. Die Miete ist zwar auch nicht günstig – aber wenn sich herausstellen sollte, dass der Mähroboter auf dem Nattenberg-Rasen doch nicht die geeignete Wahl sein sollte, bleibt die Stadt zumindest nicht auf gar so hohen Kosten sitzen.



Damit der Ball rollen kann, muss gemäht werden

Sei’s drum: Mittwoch mähen, Freitag nachmähen – das ist eigentlich der Fahrplan für die Stadt, wenn im Stadion am Sonntag Fußball gespielt werden soll. In der vergangenen Woche wurde donnerstags gemäht und gar nicht nachgemäht. Das reicht dann natürlich nicht für einen gepflegten Landesliga-Kick. Die American-Footballer haben es da besser – sie müssen zwar auch über den Rasen laufen, ihr Spielgerät aber rollt nicht darüber.



Dass die Dinge am Nattenberg wie überall in der Stadt nicht wirklich schnell vorangehen – auch die Sitzung des Rates am vergangenen Montag war dafür ein Beleg. Im Sportausschuss hatte Matthias Reuver eigentlich auf Anfrage zugesagt, im Rat Skizzen vorzulegen, wo die geplanten drei fest installierten (Notfall)-Treppenlagen im Stadion verbaut werden sollen. Die Skizzen gab’s im Ratssaal dann aber noch nicht. Die Ratsmitglieder stimmten der Freigabe von 150 000 Euro für die Treppen trotzdem zu und lassen sich nun mal überraschen, wie und wo es mit den Treppen weitergeht.