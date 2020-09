Nach Brandserie in der Innenstadt: Wieder Container in Flammen - Polizei ermittelt

Brandstiftung?

+ © Cédric Nougrigat Durch den Brand eines Containers am Lüdenscheider Kulturhaus wurden auch die Zaunelemente massiv beschädigt, hinter denen die Müllbehälter stehen. © Cédric Nougrigat

Schon wieder ein Containerbrand: Am frühen Sonntagabend hat am Kulturhaus Lüdenscheid ein Container in Flammen gestanden. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art innerhalb kurzer Zeit - erst wenige Tage zuvor sorgte eine Brandserie in der Innenstadt für Aufsehen.