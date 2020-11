Mit „Brief“ aus Italien: Mann will im MK Fahrzeug anmelden - jetzt fahndet die Polizei mit Foto nach ihm

Die Polizei im MK hat im Rahmen einer Fahndung ein Foto eines Verdächtigen veröffentlicht. Der hatte bereits im Juli 2019 beim Kreis ein Auto anmelden wollen, fiel aber dadurch auf, dass er einen zur Fahndung ausgeschriebenen Fahrzeugbrief vorlegte. Dann ergriff er die Flucht.

Lüdenscheid - Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Urkundenfälscher. Er versuchte bereits am 3. Juli 2019 bei der Zulassungsstelle des Märkischen Kreises im Lüdenscheider Kreishaus ein Fahrzeug mit italienischem Brief zuzulassen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

„Wie sich herausstellte, war der Fahrzeugbrief zur Fahndung ausgeschrieben. Der Unbekannte flüchtete, bevor die Polizei eintraf. Dabei hinterließ er einen offenbar gefälschten Personalausweis mit einer angeblichen Meldeadresse in Lüdenscheid“, heißt es weiter. Das Foto, das sich auf diesem Ausweis befand, hat die Polizei nun im Rahmen einer Fahndung nach dem Mann veröffentlicht.

Mutmaßlicher Urkundenfälscher in Lüdenscheid - Polizei fragt: „Wer kennt den Tatverdächtigen?“

+ Die Polizei im Märkischen Kreis fahndet nach diesem mutmaßlichen Urkundenfälscher. Wer kann Hinweise auf den Mann geben? Um das ganze Foto zu sehen, klicken Sie auf das Symbol rechts. © Polizei NRW

Die Beamten fragen: „Wer kennt den abgebildeten Tatverdächtigen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?“ Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Lüdenscheid zu wenden - unter Tel. 02351/9099-0.

Auch ein Fall aus Lüdenscheid: Mit einem Kopfkissen-Bezug transportierten Einbrecher ihre Beute ab. Hilft nun ein Foto vom Bezug bei der Fahndung nach den Tätern? Ein Biker aus Lüdenscheid schaute morgens nach seinem Motorrad und bekam einen Riesen-Schrecken. Da, wo er die Maschine abgestellt hatte, war sie nicht. Er rief die Polizei.