Historischer Weihnachtsmarkt: Von Trübsal keine Spur

+ © Jakob Salzmann Der Lions Club Lüdenscheid Minerva engagierte sich für den guten Zweck. Heiße Schokolade und Kinderpunsch schenkten die Frauen aus. © Jakob Salzmann

Lüdenscheid. Wettertristesse machte Ausstellern und Besuchern am Wochenende beim 2. Historischen Weihnachtsmarkt in der Altstadt rund um die Erlöserkirche zwar das Leben schwer, aber alle Beteiligten machten das Beste draus. Am heutigen Sonntag wird der Weihnachtsmarkt noch bis 18 Uhr geöffnet sein.