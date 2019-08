"End of the line": Kein freies Plätzchen mehr zu finden

Bei End of the Line" ging die Post ab.

Lüdenscheid . „Wir wussten, dass das Wetter so wird!“ Auf seine Wetter-Apps konnte sich „Der Großstadtjunge“ als Veranstalter am Samstag bei der zweiten „End of the Line“-Party des Jahres voll und ganz verlassen. Sie wurde zu einem Riesenerfolg.

Wie erhofft hielt das Wetter und machte zur Mega-Party auf dem ehemaligen Damrosch-Gelände am Bahnhof gute Miene. Schon früh füllte sich das gewohnt einladend und aufwändig hergerichtete Festgelände mit ausgelassen feiernden Partygängern aus nah und fern. Auf dem Höhepunkt der Party gab es nirgendwo ein freies Plätzchen mehr.

„Wir erwarten rund 1000 Gäste“, meinte Ioannis Tsilikas, der zusammen mit Gaetano Stillavato federführend für die Kultparty – mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt – verantwortlich zeichnete. In Zusammenarbeit mit „Johnny Be Good“ setzten die beiden „Großstadtjunge(n)“ diesmal das Partymotto „Shut up and dance“ mit Lust und Laune um.

Musikalisch war an (fast) jeden Musikgeschmack gedacht. Von 80er/90er Jahre Hits bis zu House und Techno reichte das immens breite Spektrum. Am Mischpult standen mit DJ Shorty, DJ Crack-T und DJ Chollo erfahrene Könner, die genau wussten, welche Musik es für ausgelassenes Partyvergnügen braucht.

Das sommerliche Ambiente, das Urlaubsgefühle weckte, tat das Seine, sich auf dem Partygelände wohlzufühlen. Feinster Sand, Strohschirme, Strandkörbe und Palettenmöbel mit bunten Gute-Laune-Auflagen weckten die Illusion von Traumstrand, Wellen, Wind und Meer. Zum Essen abseits des Partygedränges gab’s eine grüne Oase. Wer sich zurückziehen und chillen wollte, fand in der orientalisch angehauchten Chillecke unter Zeltdächern ein ausgesprochen gemütliches Fleckchen. Indianische Traumfänger, Blumengirlanden und zarte Flatterbänder vervollständigten das Wohlfühl-Ambiente.

Auch für die Verpflegung war bestens gesorgt. Weinliebhaber kamen am Stand von „Tropf&Krümel“ auf ihre Kosten. Mit Trendgetränken, Longdrinks, Shorts, einem kühlen Bier und Softgetränken konnten sich die Besucher an weiteren Getränkeständen versorgen.

Wie gewohnt war auch die „Platte Bulette“ mit ihrem Foodtruck vor Ort. Nach 22 Uhr setzte sich die Party im AJZ fort.

Zwei weitere Veranstaltungen stehen für die „Großstadtjunge(n)“ im Herbst noch an: Zum einen das Closing der diesjährigen „End of the Line“-Partys am 7. September mit einem Geige spielenden DJ und eine Roof-Top-Party „über den Dächern Lüdenscheids“, über die Ioannis Tsilikas noch nicht viel verraten mochte. Nur so viel: Es gibt lediglich 199 Karten, und es wird exklusiv!