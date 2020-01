Bestellt, aber nicht alles bekommen - Dringende Warnung der Polizei MK an Amazon-Kunden

Lüdenscheid - Nach zwei Fällen in Lüdenscheid warnt die Polizei im Märkischen Kreis Amazon-Kunden vor einer neuen Betrugsmasche.

Amazon ist das größe Online-Kaufhaus der Welt

Millionen Menschen sind dort als Kunden registriert

Das ist ein beliebtes Einfallstor für Betrüger

Die Polizei im Märkischen Kreis ermittelt derzeit in zwei Fällen, in denen es um Amazon geht. Die Ermittler bringen die aktuellen Anzeigen in Lüdenscheid in Zusammenhang mit einer groß angelegten Phishing-Welle, die seit Jahresbeginn läuft. Im Mittelpunkt: Fake-Mails von Amazon.

Amazon-Bestellung wird nur teilweise geliefert - dann kommt eine Mail

Ein junger Mann aus Lüdenscheid wandte sich am Montag an die Polizei. Er hatte am Freitag bei Amazon bestellt und bereits am Samstag eine erste Teillieferung in Empfang genommen. Anschließend erhielt er am Sonntag eine E-Mail von Amazon mit dem Inhalt "Sie wurden gesperrt."

Offenbar konnte er auch nicht mehr auf seine Kundendaten zugreifen. Die ausstehende Lieferung wurde storniert. Als der Mann tatsächlich keine Lieferung erhielt, erstattete er Anzeige wegen des Verdachts, dass seine Daten ausgespäht wurden. Ein materieller Schaden ist nach Polizei-Angaben noch nicht entstanden.

Die Polizei-Ermittler vermutet, dass der Lüdenscheider Opfer von Betrügern geworden ist. Derzeit werden immer mehr Fälle von Amazon-Phishing in ganz Deutschland bekannt.

und spricht eine dringende Warnung an Amazon-Kunden aus. Sie sollten online nicht zu leichtsinnig agieren. Die Betrüger sind mit allen Wassern gewaschen. Zwei Tricks wenden sie im Moment besonders häufig an.

Trick 1: Über Fake-Mitteilungen Amazon-Kunden auf gefälschte Seite leiten

Es gibt täuschend echt gemachte Fake-Mitteilungen. Mal heißt es, das Konto sei gesperrt worden. Das nächste Mal lesen die Opfer, es habe einen unberechtigten Zugriff von einem fremden Gerät gegeben. Oder der Kunde soll seine (Konto-)Daten aktualisieren oder seine Bestellungen überprüfen.

Immer geht es den Täter darum, ihre Opfer über einen Link in der Mail auf eine gefälschte Seite zu locken. Dort werden die Opfer aufgefordert, ihre Login-Daten einzugeben - und schon hat der Betrüger alle nötigen Daten. Deshalb rät die Polizei: Erst überlegen, dann klicken!

Wer sein Kunden-Konto überprüfen will, der sollte immer (!) per Hand die Adresse im Browser eintragen und nie (!) Links oder Anhänge in Mails öffnen, schreibt die Polizei. Wer darauf hereingefallen ist, sollte sofort (!) die echte Seite seines Online-Dienstes aufrufen und seine Zugangsdaten ändern und telefonisch Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen.

Trick 2: Amazon-Kunden sollten Kennwörter noch einmal überprüfen

Eines der Haupt-Einfallstore für Betrüger ist das Kennwort. "1234" reicht nicht. Kennwörter sollten aus möglichst vielen Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Zum Beispiel könnte man sich einen Merksatz einprägen und den jeweils ersten Buchstaben, alle Zahlen und Zeichen als Passwort nehmen. Aus dem Satz "Ich würde am 1.1.2030 gerne zum Mond fliegen." würde also das Passwort "Iwa1.1.2030gzMf."

Besonders wichtig ist das sichere Kennwort für das E-Mail-Postfach. Ein Blick in die Mails verrät viel über Kundenkonten. Über das Mailfach lassen sich Passworte zurücksetzen. Damit erlangt ein Betrüger auch Zugriff auf andere Konten. Die Polizei im MK abschließend: "Ein guter Vorsatz für das Jahr 2020 wäre: Alle Passworte sicher machen!"

Zweiter Fall in Lüdenscheid mit angeblichem Kauf von Amazon-Gutschein

Eine weitere Anzeige nahm die Polizei bereits am 2. Januar auf. Ein Mann aus Lüdenscheid hatte drei E-Mails vermeintlich von Amazon erhalten. In einem wurde ihm ein Amazon-Gutschein in Rechnung gestellt, den er gar nicht gekauft haben konnte. Er ist laut Polizei gar kein Amazon-Kunde.

Die Polizei hat die Betrugsmasche mit gefälschten Bestellbestätigungen bei Amazon noch einmal ausführlich dargestellt (externer Link).

