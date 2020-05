Innerhalb weniger Minuten: Mann mit Schusswaffe überfällt Geschäfte in der Lüdenscheider City

Bewaffneter Mann überfällt Geschäfte in der Lüdenscheider City - Opfer reagieren perfekt (Symbolbild)

Ein bewaffneter Mann hat binnen weniger Minuten zwei Geschäfte in der Innenstadt von Lüdenscheid überfallen.

Ein bewaffneter Mann hat in der Innenstadt von Lüdenscheid zwei Geschäfte überfallen

Die Opfer im Kosmetikstudio und in einer Apotheke reagierten richtig

Die Polizei hat eine detaillierte Täterbeschreibung herausgegeben

Lüdenscheid - Aufregung in der Innenstadt von Lüdenscheid: Ein bewaffneter Mann hat am Dienstag (19. Mai) binnen weniger Minuten zwei Geschäfte an der Freiherr-vom-Stein-Straße und der Knapper Straße überfallen.

Zunächst betrat der Mann gegen 9.25 Uhr einen Kosmetiksalon an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Er richtete eine Schusswaffe auf eine Mitarbeiterin und forderte Geld. Nach Angaben der Polizei sprang diese aber auf und flüchtete aus dem Geschäftsraum.

Eine Kollegin ging nach vorn und sah sich ebenfalls mit der Waffe konfrontiert. Doch sie ließ sich nicht einschüchtern und forderte den Räuber auf, zu gehen. Eine Kundin im hinteren Bereich des Salons bekam nichts von dem Überfall mit.

Lüdenscheid: Zwei Überfälle binnen weniger Minuten

Nach dem missglückten ersten Versuch, an Geld zu kommen, tauchte der Täter mit seiner Waffe um kurz nach 9.30 Uhr etwa einen Kilometer entfernt in der Knapper Straße in einer Apotheke auf. Auch dort reagierte die Mitarbeiterin nicht auf die Aufforderung des Mannes. Sie verschwand stattdessen im Hinterzimmer und rief den Kollegen zu, sie sollten die Polizei rufen.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun nach weiteren Zeugen, die den jungen Mann vielleicht auf seinem Weg zwischen dem Geschäften in der Innenstadt gesehen haben.

Überfälle in Lüdenscheid: So wird der Täter beschrieben

Der Täter ist laut Polizei-Mitteilung etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Der Unbekannte wurde auf etwa 22 bis 27 Jahre alt geschätzt. Er hat helle Haut und Haare, ging auffällig schlaksig und sprach Deutsch möglicherweise mit leichtem osteuropäischem Akzent.

Er trug einen grauen Kapuzenpulli, eine blaue oder schwarze verwaschene Jeans, Sportschuhe und eine kleine grüne Umhängetasche. Lediglich beim Mundschutz gehen die Beschreibungen etwas auseinander: Mal ist von einen türkisfarbenen Exemplar mit gelbem Muster die Rede, das andere Mal von einem bunten, blauen selbstgenähten Mundschutz.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02351/9099-0.

