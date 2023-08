Lkw brennt mitten auf der Fahrbahn in voller Ausdehnung - Feuerwehreinsatz

Von: Katharina Bellgardt

Lkw brennt in voller Ausdehnung - mitten auf der Straße. © Marcel Merkert

Großer Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid: Ein Lkw brennt in voller Ausdehnung, das Feuer ist schon von weitem zu sehen.

Nach ersten Informationen steht der Lkw in Höhe Gutenbergstraße 16 im Gewerbegebiet von Lüdenscheid in Flammen. Das Feuer ist so groß, das es bereits von Weitem zu sehen ist.

Lkw brennt in voller Ausdehnung - das Führerhaus stand direkt in Flammen. © Marcel Merkert

Die Feuerwehr wurde um circa 19.45 Uhr zu einem Feuer der Stufe 2 alarmiert. Der Sattelschlepper mit niederländischem Kennzeichen steht mitten auf der Gutenbergstraße. Das Feuer hat das gesamte Führerhaus ergriffen. Es scheint noch während der Fahrt zur Brandentwicklung gekommen zu sein, der Fahrer musste mitten auf der Fahrbahn stoppen.

Der Mann konnte sich aber nach ersten Informationen rechtzeitig aus dem Lkw retten. Verletzt wurde niemand.

Vor Ort sind drei Löschzüge der Feuerwehr Lüdenscheid mit etwa 30 Einsatzkräften. Auch das DRK ist vor Ort. Die Flammen sind weitestgehend gelöscht.

Die Gutenbergstraße ist aktuell vollgesperrt. - eB mit Marcel Merkert

