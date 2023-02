Lüdenscheid liest Serhij Zhadans „Himmel über Charkiw“

Von: Fabian Paffendorf

Michael Tschöke (VHS), Katja Fernholz-Bernecker (Musikschule) und Dagmar Plümer (Stadtbücherei) freuen sich auf die gemeinsame Veranstaltung. © Paffendorf

Bei „Lüdenscheid liest“ steht „Der Himmel über Charkiw“ am 24. Februar im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Saal der Musikschule. Stadtbücherei, Musikschule und Volkshochschule laden alle Lüdenscheider dazu ein.

Lüdenscheid – Angst, Tod und Zerstörung sind allgegenwärtig in der ukrainischen 1,5 Millionen-Einwohner-Stadt Charkiw. Das ist aktuell so. Das war auch in den ersten Monaten des Krieges so, die der Autor Serhij Zhadan in seiner viel beachteten Chronik „Himmel über Charkiw“ schildert.

Unter der Überschrift „Lüdenscheid liest“ steht das Buch am 24. Februar im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Saal der Musikschule, zu der Stadtbücherei, Musikschule und Volkshochschule in Kooperation einladen. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Sebastian Wagemeyer wollen die Initiatoren zugleich ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen und einen bewegenden kulturellen Abend bieten.

Ehemaliger VHS-Leiter unter den Lesenden

„Die Idee ist, dass die Menschen nicht nur passiv vor der Bühne sitzen, sondern partizipieren, ein Teil des Ganzen sind“, erklärt Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker. Die Bühne, sie gehöre an diesem Abend den Lüdenscheidern. Jenen, die aus Zhadans Buch lesen und den Instrumentalisten der Musikschule Lüdenscheid. Im Wechsel mit den Beiträgen der Leser bringen Lehrer und Schüler der Musikschule die Melodien ukrainischer Komponisten zu Gehör. Stücke wie Olexandr Iwankos „Wokalis“ oder Levko Kolodubs Interpretation des Volkstanzes „Arkan“ werden in Arrangements für Klavier und Violine erklingen. Die Lesebeiträge im Saal übernehmen unter anderem engagierte Bergstädter, bekannte Gesichter aus Politik und Bürgerschaft sowie auch Geflüchtete aus Syrien oder der Ukraine. Musikschullehrerin Maria Radtschenko tritt auf, der Landtagsabgeordnete Ralf Schwarzkopf, Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und Akteure des Arbeitskreises Ge-Denk-Zellen lesen.

„Auch Andreas Hostert, der ehemalige Leiter der Volkshochschule wird lesen“, kündigt VHS-Leiter Michael Tschöke an. Quer durch die Bank hätten Lüdenscheider und Neu-Lüdenscheider ihr Kommen angekündigt. Insbesondere das breit gefächerte Netzwerk der Kooperationspartner hinter „Lüdenscheid liest“ habe gegriffen, als man die Organisation voranbrachte, wie Stadtbücherei-Chefin Dagmar Plümer erzählt. „Überhaupt, um so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, war im Vorfeld die Power nötig, die auch nur alle drei Kooperationspartner zusammen leisten konnten“, sagt Plümer.

Dass das Trio Musikschule, Bücherei und VHS in dieser Konstellation als Organisatoren auftreten, sei ihres Wissens nach auch in den vergangenen Jahren nicht vorgekommen. Das Bündeln von Kompetenzen habe den Organisatoren viel Spaß bereitet. „So viel, dass wir schnell gemerkt haben, dass in einem Format wie ‘Lüdenscheid liest’ noch viel mehr Potenzial steckt“, sagt Dagmar Plümer. Eine Fortsetzung sei also nicht ausgeschlossen, sofern Themen und Zeit es hergeben würden.

„Lüdenscheid liest: Himmel über Charkiw“ beginnt am 24. Februar um 19 Uhr. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Im Rahmen der Veranstaltung findet auch eine Spendenaktion für die Ukraine statt.