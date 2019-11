Lüdenscheid: Längere Öffnungszeiten im Stern-Center

Lüdenscheid - Am Freitag, 29. November, hat das Stern-Center bis 22 Uhr geöffnet.

Zum Start in die Adventszeit lädt das Stern-Center für Freitag, 29. November, zum Late-Night-Shopping ein und hat daher seine Öffnungszeit bis 22 Uhr verlängert.

Dieses Angebot gehört zu den Black Price Days, die am Freitag und Samstag im Stern-Center stattfinden und an den Black Friday in den USA angelehnt sind.

Ein Glücksrad und das Maskottchen Sterni sollen zudem für Unterhaltung sorgen.

Wer genug eingekauft beziehungsweise schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen hat, kann den Abend anschließend auf dem Weihnachtsmarkt am Sternplatz ausklingen lassen. Dieser hat zwar nur bis 21 Uhr geöffnet, Glühwein und Punsch gibt es jedoch von Donnerstag bis Samstag auch noch bis 23 Uhr an den Glühweinständen.