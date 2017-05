Kirmes auf der Hohen Steinert startet am Freitag

Lüdenscheid - Mehr als 100 Schausteller wollen wieder für kurzweilige Stunden sorgen: Von Freitag, 19. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, findet die „Steinert-Kirmes“ statt. Die Organisatoren um Platzwart Jürgen Linnepe haben sich einiges einfallen lassen, um das Fest auf einer Frontlänge von 1400 Metern zu einem Publikumsmagneten zu machen.

Neuheiten sollen für Kribbeln im Bauch, große Augen und Nervenkitzel sorgen. Das Laufgeschäft „Crazy-Island“ der Firma Schneider etwa bietet auf fünf Etagen und 500 Quadratmetern Fläche sowie mit 50 Hindernissen – auch mit Wasser – Spaß und Spiel für die ganze Familie.

Mit dem „Coco-Beach“ der Familie Kaiser präsentiert die „größte Kirmes des Sauerlands“ eine Achterbahn für die ganze Familie. Vor allem die großen Steilkurven sollen bei drei Runden mit je 200 Metern für ein prickelndes Fahrgefühl sorgen.

Den „Wahnsinn über Kopf“ verspricht der „Mondlift“ der Schaustellerfamilie Zehle. Das Fahrgeschäft ist laut deren Auskunft in Deutschland ein Unikat und sorgt mit Loopingfahrten vorwärts und rückwärts für Bauchkribbeln. Die Besonderheit sei, dass die Mitfahrer vergeblich eine Bügelverriegelung suchen. Sie würden allein durch die Zentrifugalkraft im Sitz gehalten.

Gruselig soll es im „Ghost“ der Familie Burghardt zugehen. Das Geister-Laufgeschäft birgt Spannung und Nervenkitzel durch ein Geisterlabyrinth und einen Glas-Irrgarten. Auf zwei Etagen bietet der Geisterdschungel Überraschendes, Erschreckendes, aber auch viel Spaß und Begeisterung, so lautet das Versprechen.

Auch altbewährte Attraktionen und Aktionstage

Neben diesen und weiteren Neuheiten wird es altbewährte Attraktionen geben: Kinderkarussells, Los-, Wurf- und Schießbuden und einen Kinder-Autoscooter für die kleinen Gäste, Break-Dancer und Musik-Express für die älteren. Ob Kirmes-Schaum-Eis, kandierte Früchte, belgische Pommes-Frites, Backfischbrötchen oder Spießbraten – zahlreiche Kirmes-Speisen laden zum Genießen ein.

Aktionstage: Zur Eröffnung der Kirmes am Freitag, 19. Mai, sowie am Freitag, 26. Mai, als Höhepunkt am Abschlusswochenende wird jeweils um 22.45 ein Feuerwerk gezündet. Am Wochenende 20. und 21. Mai steht die Kirmes im Zeichen der Schützen mit dem Vogel- und Königsschießen am Samstag und dem großen Festzug am Sonntag. Am Dienstag, 23. Mai, gibt es einen Familientag mit vielen vergünstigten Preisen.

„Die Männer vor die Glotze, die Frauen auf die Kirmes“ heißt es am Samstag, 27. Mai. Die Veranstalter gehen davon aus, dass sicherlich viele Männer sich das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ansehen. Bei der „Ladies-Night“ der Kirmes gelten währenddessen vergünstigte Preise bei zahlreichen Fahrgeschäften speziell für Frauen ab 18 Jahren. Start der Aktion ist um 18 Uhr. - vh