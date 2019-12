Kiffer reißt ungläubig die Augen auf: "250 Euro für einen kleinen Joint?"

Lüdenscheid – Das dürfte der bislang teuerste Joint im jungen Leben des 20-jährigen Mannes aus Lüdenscheid gewesen sein. Der gab sich ungläubig: "250 Euro für einen kleinen Joint?"

Der Strafrichter sagt: „Über Sinn oder Unsinn des Verbotes müssen wir hier nicht diskutieren.“ Damit ist mal wieder klar: Auch Erwerb und Besitz nur eines halben Gramms Marihuana sind strafbar und müssen geahndet werden.

Der junge Arbeiter zeigt zu Beginn des Prozesses nur wenig Einsicht. Doch an der Beweislage ändert das nichts. Am 3. Mai vergangenen Jahres erwischt die Polizei den Mann aus Lüdenscheid. Er hatte 0,5 Gramm „Gras“ gekauft und in der Wohnung einer Bekannten geraucht. Gegen die Frau ist ebenfalls ein Verfahren anhängig.

Der Angeklagte gesteht: „Ja, ich habe an dem Tag einen Joint geraucht.“ Der Richter will wissen, wer der Verkäufer war. Der 20-Jährige sagt wie aus der Pistole geschossen: „Den kenne ich gar nicht.“

Einerseits ist der Lüdenscheider strafrechtlich kein unbeschriebenes Blatt. Diebstahl, Hausfriedensbruch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung – diese Delikte kennzeichnen sein Strafregister. Andererseits waren es wirklich nur ein paar Krümel der illegalen Droge.

Der Richter neigt dazu, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Als der Angeklagte die Höhe der Auflage hört, reißt er die Augen auf. „250 Euro für einen kleinen Joint?“ Der Richter kontert: „Das ist hier kein Wunschkonzert.“ Er könne auch ein Urteil fällen.

Trotzdem gibt es noch einen kleinen Rabatt. Die Staatsanwältin beantragt die Einstellung gegen Zahlung von 200 Euro. Da sagt der Kiffer: „Okay, ich nehm das so!“ Er darf das Geld in fünf Raten überweisen.

