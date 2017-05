„Lüdenscheid Karibisch“ vom 1. bis 5. Juni in der Innenstadt

Lüdenscheid - Zum ersten Mal kommt die Karibik nach Lüdenscheid: Ein großer Sandbereich mit Beachvolleyballfeld, Cocktails und Live-Musik sorgen für den richtigen Flair beim ersten „Lüdenscheid Karibik“. Es wird ein Fest für die ganze Familie“, verspricht Tobias Hölper, Geschäftsführer von „Just Festivals“.

In Kooperation mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) findet die Veranstaltung vom 1. bis 5. Juni auf dem Sternplatz statt. Mit dem Street Beach Festival möchten die Veranstalter alle Zielgruppen ansprechen. Für die kleinen Besucher gibt es eine Kinderschatzsuche und die Möglichkeit Sandburgen zu bauen. Beim Kokosnuss-Boccia können Jugendliche und Erwachsene gegeneinander antreten. Am ersten Tag findet um 17 Uhr eine karibische Rumprobe mit einem Rumsomelier statt: Dafür können sich Interessierte ab sofort unter kontakt@beachprojekt.de anmelden.



Höhepunkt wird der Sandbereich sein. Ein Beachvolleyballfeld wird eingerichtet, auf dem am letzten Tag ab 12.30 Uhr ein Turnier steigt. Hierfür seien laut Hölper auch gerne Vereine eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldungen wird ebenfalls unter der bereits genannten E-Mail-Adresse gebeten.



An drei Tagen werden außerdem drei Bands für die musikalische Unterhaltung sorgen. „Sie sind leider nicht eingeflogen worden, haben aber Wurzeln in der Karibik“, sagt Hölper. Am Freitag tritt die Band „Latino Total“ ab 18 Uhr mit rhythmischen, karibischen Liedern auf. Mit „Los Romberos“ wird es am Samstag eine heiße Nacht geben – ebenfalls ab 18 Uhr. Einen Mix aus karibischen Elementen und einem Hauch Reggea kommt die Band „Furumba“ am Sonntag ab 18 Uhr auf die Bühne. „Es ist eine Veranstaltung, die von gutem Wetter lebt“, betont Tobias Hölper. Aber auch bei Regen wird „Lüdenscheid Karibisch“ trotzdem stattfinden. „Wir haben große Schirme.“



André Westermann und Katja Schlorff vom LSM küdnigen außerdem eine verlängerte Shoppingnacht am Freitag, 2. Juni, an. „Wir bieten den Rahmen dafür“, erklärt Westermann. Welche Geschäfte sich letzendlich beteiligen, bleibe denen selbst überlassen. Sinn Leffers, Lascana, TKMaxx und das Stern-Center haben sich bereits angekündigt. Zusätzlich gibt es im Stern-Center weitere karibische Aktionen: Mit einer Steel-Drum-Band, Cocktails und Sandmalerei. Geshoppt werden kann an diesem Abend im Center bis 22 Uhr. Am Donnerstag und Freitag öffnet die Veranstaltung um 16 Uhr, an den anderen drei Tagen geht es schon um 12 Uhr los. Bei Sommerwetter öffnet „Lüdenscheid Karibisch“ eher. Der Eintritt ist frei.