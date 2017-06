"Lüdenscheid karibisch": Band "Furumba" und Zumba am Sonntag

Lüdenscheid - Kleine Baumeister kamen am Pfingstsonntag beim Street Beach Festival „Lüdenscheid karibisch“ auf dem Sternplatz groß heraus.

Ausgestattet mit Sandspielzeug – Förmchen, Eimern, Schaufeln, Spielzeugbaggern und mehr - wetteiferten die Jungen und Mädchen beim Sandburgenbauen um die größte und schönste Burg. Wer kein Spielzeug von daheim mitgebracht hatte, behalf sich mit Trinkbechern vom Festival und bloßen Händen.

Lüdenscheid karibisch am Pfingstsonntag Zur Fotostrecke

Trotz deutlicher Abkühlung und zwischenzeitlichem Regen war auch der vorletzte Festivaltag noch gut, allerdings nicht so stark wie die Vortage besucht. Vor, während und nach dem Burgenbau konnten sich die Jungen und Mädchen schminken lassen. Bevor das Wunschgesicht Gestalt annahm, hieß es bei „Malengel“ Carolin Tillmann, die Kindergesichter mit viel Geschick in Tiger, Katzen, Piraten und Schmetterlinge verwandelte, wegen des Andrangs jedoch erst einmal Schlange stehen. Jede Menge Pinsel und Farben, Tattoos, Glitzer und Glimmer brachte die Lüdenscheiderin zum Festival mit.

Mächtig Stimmung machte überdies eine Zumba-Truppe aus Lille (Frankreich), die gemeinsam mit der örtlichen Tanzlehrerin Gülay Cetin zu lateinamerikanischer Musik Spaß an der Bewegung demonstrierte und zahlreiche Schaulustige zum Stehenbleiben, Klatschen und Rhythmus spüren animierte. Clou am Abend war die Band „Furumba“, die die Lüdenscheider mit einem Mix aus Reggae, Latin und südamerikanischer Musik in Urlaubsstimmung versetzte.

Lesen Sie hier alles zu "Lüdenscheid karibisch"