Tarifabschluss zum Teil eingeplant

Lüdenscheid - „Der Tarifabschluss wirft nicht unseren Etat durcheinander“, sagt Kämmerer Dr. Karl Heinz Blasweiler nach dem aktuellen Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst.

„Es wäre aber unseriös, wenn ich wenige Stunden nach der Einigung Zahlen nennen würde, was jetzt an zusätzlichen Personalkosten auf die Stadt Lüdenscheid zukommt. Das kann ich auch gar nicht, weil verschiedene Komponenten berücksichtigt werden müssen. Das geht nicht auf Knopfdruck.“

Es sei absehbar gewesen, dass es bei den Verhandlungen zu kräftigen Erhöhungen komme, auch um den öffentlichen Dienst konkurrenzfähiger gegenüber der privaten Wirtschaft zu machen.

„Ich erinnere nur an die Suche nach Bauingenieuren, die wir dringend benötigen und wo wir nicht selten den Satz hören: ,Woanders verdiene ich aber mehr’.“ Das sei jetzt zwar nicht mit einem Schlag gelöst, aber immerhin werde mit der Tarifanhebung ein höherer Anreiz geschaffen.

Der Ansatz für Personalkosten liegt im aktuellen Haushaltsplan bei 50,4 Millionen Euro, wobei die verbeamteten Beschäftigen herausgerechnet werden müssen.

Die Aufwendungen für die Folgejahre wurden bei der Verabschiedung des Haushalts für 2018 mit Steigerungsraten von jeweils zwei statt bisher mit einem Prozent hochgerechnet, um die erwartbaren Erhöhungen teilweise auszugleichen.

Auf den Euro genau könne dies naturgemäß nicht berechnet werden, betonte Dr. Blasweiler. So komme es darauf an, ob alle Planstellen besetzt seien, wie sich langfristige Erkrankungen auf die Lohnfortzahlung auswirkten, wieviele Beschäftigte in den Ruhestand gingen und wieviele junge Kollegen in welchen Bereichen nachrückten.

Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages beträgt 30 Monate und gilt für rund 2,3 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst.