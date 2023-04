„Special Olympics“ in Lüdenscheid: Volles Programm für Sportler aus Mexiko

Von: Fabian Paffendorf

Marvin Messam (Lebenshilfe), Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, Dierk Gelhausen (Fachdienst Sport), Thomas Cordt (Johanneswerk), Jens Kuhn( ISG) als Vertreter der Kooperationspartner und die inklusiven Lüdenscheider Sportler freuen sich auf den Besuch der Special-Olympics-Delegation aus Mexiko. © Paffendorf

Lüdenscheid erwartet 47 Sportler mit Behinderung aus Mexiko als Gäste. Bevor diese bei den Special Olympics International in Berlin antreten werden, sollen sie vier Tage lang die Region kennenlernen.

Lüdenscheid – Der Countdown hat längst begonnen, wie Dierk Gelhausen vom Fachdienst Schule und Sport der Stadt Lüdenscheid sagt. 50 Tage blieben noch Zeit, um die Organisation für den Besuch der freudig erwarteten Gäste zu vollenden. Für 47 inklusive Sportlerinnen und Sportler aus Mexico sowie ihre Betreuer wird Lüdenscheid vom 12. bis zum 15. Juni sogenannte „Host Town“ während der Special Olympics International (SOI) sein.

Im Vorfeld der SOI in Berlin will Lüdenscheid der mexikanischen Delegation ein abwechslungsreiches und auch unterhaltsames Programm während des Aufenthalts sein. In Kooperation der Stadt mit der Inklusiven Sportgemeinschaft Lüdenscheid – Johannes-Busch-Haus, der Lebenshilfe Lüdenscheid und der Schule an der Höh soll den Besuchern während ihres Aufenthalts die Region ebenso näher gebracht werden, wie auch die Angebote für Menschen mit Behinderung vor Ort und ein Stück weit die deutsche Kultur.

„Im Sinne der Menschen in dieser Stadt und der Region ist das ein wichtiges Signal dafür, welchen Stellenwert Inklusion und Weltoffenheit bei uns haben“, erklärt Bürgermeister Sebastian Wagemeyer. Mit der Bewerbung Lüdenscheids als „Host Town“ der SOI war auch einhergegangen, dass die Politik Mittel über rund 25 000 Euro aus dem städtischen Haushalt für das Kooperationsprojekt freigab.

Viele Ehrenamtliche unterstützen die Kooperationspartner

„Als die Idee 2021 an uns herangetragen wurde, gab es keine Diskussionen, jeder war davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist, die uns allen zugute kommt“, so Wagemeyer. Unterstützung erhalten die Kooperationspartner zudem von zahlreichen ehrenamtlich engagierten Lüdenscheidern. Beispielsweise die Azubis der Stadtwerke wie auch Mitarbeiter der Sparkasse seien mit an Bord.

Für die vier Tage Aufenthalt der Mexikaner in der Bergstadt haben die zahlreichen Lüdenscheider Akteure ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Ein gemeinsamer Besuch der Phänomenta steht an, der SGV öffnet den Homertturm für die Gäste, eine Werksbesichtigung bei Siku ist ebenfalls geplant, eine Fahrt zur Burg Altena mache man eventuell ebenfalls. Auch hat Oliver Straub den Stock an der Knapper Straße für ein Abschlussfest zur Verfügung gestellt.

Als besonderes Highlight soll es ein inklusives Sportfest im Nattenbergstadion geben, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammen Sport und Spiel genießen können, wie Jens Kuhn, Rehasport-Leiter der Integrations-Sportgemeinschaft (ISG), erklärt. Eine Delegation aus Lüdenscheid reise aber auch mit den Mexikanern im Anschluss an ihren Aufenthalt nach Berlin, um die Sportler dort bei den World Games anzufeuern. „Wir freuen uns besonders auf das gemeinsame Erleben und den Austausch, der hoffentlich auch die Möglichkeit zum Knüpfen eines nachhaltigen Kontakts zu den Mexikanern bietet“, sagt Kuhn. Wie Sport Menschen verbinden kann, ließe sich anhand der Erfahrungswerte bei der bestehenden Freundschaft zwischen den ISG-Sportlern und den Walisern der Wrexham Special Needs Athletics gut nachhalten.